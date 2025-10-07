У Карпатах продовжує вирувати справжня зима. Гори уже кілька днів завалені снігом.

У мережі показали неймовірні кадри засніжених Карпат. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на гірських рятувальників Прикарпаття.

Дивіться також Дощовий день майже на всій території: прогноз погоди на 8 жовтня

Яка ситуація в Карпатах?

Рятувальники писали, що станом на 8:40 7 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно та йшов сніг.

Вітер був східний, 9 метрів за секунду, а температура повітря опустилася до -3.

Засніжені Карпати: дивіться відео

Щодоби підсипає свіжого снігу. Видимість обмежена, тому туристів просять утриматися від походів у гори.

Погода в Україні: останні новини