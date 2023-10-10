В Україну увірветься бабине літо: синоптики назвали дату

У суботу в Карпатах випав перший сніг. Окрім того, у більшості областей спостерігаються заморозки. Втім, не поспішайте засмучуватися, адже цього тижня настане бабине літо.

Заморозки будуть ще декілька днів. Ба більше, у середу вони, ймовірно скують, майже всю Україну, окрім Криму та Закарпаття. Опісля знову пригріє.

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Коли почнеться бабине літо

В Укргідрометцентрі спрогнозували, що у наступні дві доби буде без опадів. Тільки у вівторок вдень у північно-східних областях та Криму невеликий дощ.

Вночі 1 – 6 градусів тепла. 10 жовтня на поверхні ґрунту, у західних, Житомирській та Вінницькій областях, 11 жовтня в більшості областей і в повітрі заморозки 0 – 5 градусів,

– зазначили синоптики.

Вдень +7...+14 градусів. У вівторок на Одещині та в Криму, у середу на Заході та Південному Заході до +17 градусів.

Цікаво, що, за прогнозом Укргідрометцентру, потепління очікується вже з четверга, 12 вересня. Буде переважно без опадів, лише у північних та північно-західних областях вдень місцями невеликий дощ.

Температура вночі 5 – 12 градусів тепла, вдень +18...+23,

– підкреслили синоптики.

Додали, що лише на Сході вночі +1...+6 градусів, а на поверхні ґрунту до -5. Однак, вдень пригріє до +12...+17.

Зауважимо, минулого тижня у коментарі NV Наталія Птуха відповіла, коли чекати потепління.

Десь з 12 – 13 (жовтня – 24 Канал) знову буде потепління. Таке, можливо, міні бабине літо,

– підкреслила синоптикиня Укргідрометцентру.

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Це цікаво! Раніше в інтерв'ю 24 Каналу Наталія Птуха розповіла, що насправді в офіційній синоптичній науковій термінології немає взагалі такого терміну як "бабине літо". Він суто народний.

Погодні процеси, які люди так називають, відбуваються переважно після перших заморозків, першого холоду. Якраз-таки найчастіше наприкінці вересня або жовтня, коли знову наступає період такої антициклональної погоди, але вже після того, як були перші відчутні зниження температури.