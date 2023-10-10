В Украину придет бабье лето: синоптики назвали дату

В субботу в Карпатах выпал первый снег. Кроме того, в большинстве областей наблюдаются заморозки. Впрочем, не торопитесь огорчаться, ведь на этой неделе наступит бабье лето.

Заморозки будут еще несколько дней. Более того, в среду они, вероятно, скуют почти всю Украину, кроме Крыма и Закарпатья. После снова пригреет.

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Когда начнется бабье лето

В Укргидрометцентре спрогнозировали, что в следующие двое суток будет без осадков. Только во вторник днем в северо-восточных областях и в Крыму небольшой дождь.

Ночью 1 – 6 градусов тепла. 10 октября на поверхности почвы, в западных, Житомирской и Винницкой областях, 11 октября в большинстве областей и в воздухе заморозки 0 – 5 градусов,

– отметили синоптики.

Днем +7...+14 градусов. Во вторник в Одесской области и в Крыму, в среду на Западе и Юго-Западе до +17 градусов.

Интересно, что, по прогнозу Укргидрометцентра, потепление ожидается уже с четверга, 12 сентября. Будет облачно без осадков, лишь в северных и северо-западных областях днем местами небольшой дождь.

Температура ночью 5 – 12 градусов тепла, днем +18...+23,

– подчеркнули синоптики.

Добавили, что на Востоке ночью +1...+6 градусов, а на поверхности почвы до -5. Однако днем пригреет до +12...+17.

Заметим, на прошлой неделе в комментарии NV Наталья Птуха ответила, когда ждать потепления.

Где-то из 12 – 13 (октябрь – 24 Канал) снова будет потепление. Такое, возможно, мини бабье лето,

– подчеркнула синоптик Укргидрометцентра.

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Это интересно! Раньше в интервью 24 Каналу Наталья Птуха рассказала, что на самом деле в официальной синоптической научной терминологии нет вообще такого термина как "бабье лето". Он сугубо народный.

Погодные процессы, которые люди так называют, происходят в основном после первых заморозков, первого холода. Как раз чаще всего в конце сентября или октября, когда снова наступает период такой антициклональной погоды, но уже после того, как были первые ощутимые снижения температуры.