Коли вдарять морози в Україні та де похолодання буде найбільш відчутним

З початком вихідних в Україні очікується відчутне зниження температура. Подекуди стовпчики термометрів знизяться до 6 градусів морозу у нічні години.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Де буде найхолодніше в Україні?

Укргідрометцентр повідомляє, що протягом суботи, 13 грудня, на північному сході та сході країни очікується від 1 до 6 градусів морозу. Для інших областей синоптики прогнозують від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу.

На заході та крайньому півдні країни температура повітря протягом доби коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла. У неділю, 14 грудня, ситуація значною мірою не зміниться, температури залишаться такими ж.

Тоді очікується від 1 до 6 градусів морозу на північному сході та сході країни протягом доби, в інших регіонах уночі буде від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. У денний час очікується від 1 до 6 градусів тепла.

Зауважимо, що синоптики також попереджають про можливість сильних поривів вітру, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду на Лівобережжі протягом 13 грудня, і в західних областях впродовж 14 градусів.

Яку погоду чекати найближчим часом?