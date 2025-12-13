Когда ударят морозы в Украине, и где похолодание будет наиболее ощутимым

С началом выходных в Украине ожидается ощутимое снижение температура. Кое-где столбики термометров снизятся до 6 градусов мороза в ночные часы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Смотрите также Какой будет погода зимой: синоптик ответила чего ожидать

Где будет холоднее всего в Украине?

Укргидрометцентр сообщает, что в течение субботы, 13 декабря, на северо-востоке и востоке страны ожидается от 1 до 6 градусов мороза. Для других областей синоптики прогнозируют от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

На западе и крайнем юге страны температура воздуха в течение суток будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла. В воскресенье, 14 декабря, ситуация в значительной степени не изменится, температуры останутся такими же.

Тогда ожидается от 1 до 6 градусов мороза на северо-востоке и востоке страны в течение суток, в других регионах ночью будет от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. В дневное время ожидается от 1 до 6 градусов тепла.

Заметим, что синоптики также предупреждают о возможности сильных порывов ветра, скоростью от 15 до 20 метров в секунду на Левобережье в течение 13 декабря, и в западных областях в течение 14 градусов.

Какую погоду ждать в ближайшее время?