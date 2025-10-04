У суботу, 4 жовтня, Одесу знову накрила негода. У місті фіксують підвищення рівня води в деяких районах та ускладнення руху на дорогах.

Про це пише 24 Канал із посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Які наслідки негоди в Одесі?

Олег Кіпер повідомив про підвищення рівня води в Одесі через значні опади. Особливо це фіксується у Київському та Пересипському районах міста.

В одеському інтернет-виданні наголосили, що в житловому комплексі "Райдужний" дерево біля під'їзду впало на автомобілі.

Дерево впало на автівки / Фото видання "Думська"

Комунальні служби Одеси працюють на вулицях міста. Іде постійне очищення дощоприймачів та колекторів від листя та мулу, що несе дощова вода.

Закликаю мешканців бути обачними, уникати пересування підтопленими ділянками та слідкувати за офіційними повідомленнями,

– наголосив очільник ОВА.

У житлово-комунальних службах повідомили, що станом на 14:00 рух відновлено на вулицях:

Марсельська,

С. Яхненка,

Бувалкіна,

Дорога в Аеропорт,

Артилерійська,

Інглезі, 18 та 10,

Люстдорфська дорога / Бреуса,

Мельницька / Шустова,

Церковна / Чепіги (вода зійшла).

Водночас частково підтоплено, але рух є на вулицях:

Ярмарковий провулок,

1-й Солонцеватий провулок (права смуга),

Приморська,

вулиця 28-ї Бригади,

Канатна (райадміністрація),

Лесі Українки (суд),

Філатова, 90,

Головатого (АЗС "Сокар"),

Головатого / 1-й Солонцеватий,

Хімічна,

Ширяївський (вода сходить),

Щеголєва.

Рух ускладнений на вулиці Одарія (порт).

Куди одесити можуть звернутися?

В адміністрації підкреслили, що для зручності мешканців в Одесі та області працюють пункти незламності. Там можна отримати необхідну допомогу, зігрітися та підзарядити телефони.

Адреси доступні у застосунку Дія. Оберіть свій регіон та завантажте мапу – після цього зможете знайти найближчий пункт навіть без зв’язку чи інтернету,

– каже Олег Кіпер.

У разі загроз, одеситам пропонують телефонувати на гарячі лінії:

Рятувальна служба – 101;

Цілодобова медична швидка допомога – 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі – 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" – 15-01, 15-35;

КУ "Захисні споруди цивільного захисту": 0933353059, 0487630232, 0487481509, 0487531126;

КУ "Рятувально-водолазна служба": 0982581724, 0487933901, 0487933902, 0487933903.

Про що попередили раніше?