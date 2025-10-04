В Одессе повышение уровня воды из-за мощного дождя, некоторые улицы подтоплены
- В Одессе из-за мощного дождя повысился уровень воды, что повлекло подтопление в некоторых районах и осложнения движения на дорогах.
- Жителям рекомендуют избегать подтопленных участков, а также обращаться в пункты несокрушимости и горячих линий для получения помощи.
В субботу, 4 октября, Одессу снова накрыла непогода. В городе фиксируют повышение уровня воды в некоторых районах и осложнения движения на дорогах.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
Какие последствия непогоды в Одессе?
Олег Кипер сообщил о повышении уровня воды в Одессе из-за значительных осадков. Особенно это фиксируется в Киевском и Пересыпском районах города.
В одесском интернет-издании отметили, что в жилом комплексе "Радужный" дерево у подъезда упало на автомобили.
Дерево упало на машины / Фото издания "Думская"
Коммунальные службы Одессы работают на улицах города. Идет постоянная очистка дождеприемников и коллекторов от листьев и ила, что несет дождевая вода.
Призываю жителей быть осмотрительными, избегать передвижения по подтопленным участкам и следить за официальными сообщениями,
– подчеркнул глава ОГА.
В жилищно-коммунальных службах сообщили, что по состоянию на 14:00 движение восстановлено на улицах:
- Марсельская,
- С. Яхненко,
- Бувалкина,
- Дорога в Аэропорт,
- Артиллерийская,
- Инглези, 18 и 10,
- Люстдорфская дорога / Бреуса,
- Мельницкая / Шустова,
- Церковная / Чепиги (вода сошла).
В то же время частично подтоплено, но движение есть на улицах:
- Ярмарочный переулок,
- 1-й Солонцеватый переулок (правая полоса),
- Приморская,
- улица 28-й Бригады,
- Канатная (райадминистрация),
- Леси Украинки (суд),
- Филатова, 90,
- Головатого (АЗС "Сокар"),
- Головатого / 1-й Солонцеватый,
- Химическая,
- Ширяевский (вода сходит),
- Щеголева.
Движение затруднено на улице Одария (порт).
Куда одесситы могут обратиться?
В администрации подчеркнули, что для удобства жителей в Одессе и области работают пункты несокрушимости. Там можно получить необходимую помощь, согреться и подзарядить телефоны.
Адреса доступны в приложении Дія. Выберите свой регион и загрузите карту – после этого сможете найти ближайший пункт даже без связи или интернета,
– говорит Олег Кипер.
В случае угроз, одесситам предлагают звонить на горячие линии:
- Спасательная служба – 101;
- Круглосуточная медицинская скорая помощь – 103;
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе – 102;
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" – 15-01, 15-35;
- КУ "Защитные сооружения гражданской защиты": 0933353059, 0487630232, 0487481509, 0487531126;
- КУ "Спасательно-водолазная служба": 0982581724, 0487933901, 0487933902, 0487933903.
О чем предупредили раньше?
Городские власти публиковали карту районов с рисками затопления. К ним отнесли всю городскую береговую линию от Крыжановки до Черноморки и вглубь за центральной частью вплоть до поселка Авангард.
Труханов писал, что перечень улиц определили во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Также синоптики заявляли о значительных дождях, которые продлятся до конца дня в Одесской области. Кроме того, предупредили, что из-за шторма в Черном море мины могут срываться с якорей, дрейфовать вдоль побережья или неконтролируемо взрываться.