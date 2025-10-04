Укр Рус
24 Канал Новости Украины В Одессе повышение уровня воды из-за мощного дождя, некоторые улицы подтоплены
4 октября, 15:02
4

В Одессе повышение уровня воды из-за мощного дождя, некоторые улицы подтоплены

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • В Одессе из-за мощного дождя повысился уровень воды, что повлекло подтопление в некоторых районах и осложнения движения на дорогах.
  • Жителям рекомендуют избегать подтопленных участков, а также обращаться в пункты несокрушимости и горячих линий для получения помощи.

В субботу, 4 октября, Одессу снова накрыла непогода. В городе фиксируют повышение уровня воды в некоторых районах и осложнения движения на дорогах.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Смотрите также Одесса тонет: все о рекордной непогоде в городе, последствия и когда прекратится дождь

Какие последствия непогоды в Одессе?

Олег Кипер сообщил о повышении уровня воды в Одессе из-за значительных осадков. Особенно это фиксируется в Киевском и Пересыпском районах города.

В одесском интернет-издании отметили, что в жилом комплексе "Радужный" дерево у подъезда упало на автомобили.

Дерево упало на машины / Фото издания "Думская"

Коммунальные службы Одессы работают на улицах города. Идет постоянная очистка дождеприемников и коллекторов от листьев и ила, что несет дождевая вода.

Призываю жителей быть осмотрительными, избегать передвижения по подтопленным участкам и следить за официальными сообщениями,
– подчеркнул глава ОГА.

В сети показали улицу Балковскую во время ливня: смотрите видео "Думской"

 

В жилищно-коммунальных службах сообщили, что по состоянию на 14:00 движение восстановлено на улицах:

  • Марсельская,
  • С. Яхненко,
  • Бувалкина,
  • Дорога в Аэропорт,
  • Артиллерийская,
  • Инглези, 18 и 10,
  • Люстдорфская дорога / Бреуса,
  • Мельницкая / Шустова,
  • Церковная / Чепиги (вода сошла).

Непогода накрыла Одессу: смотрите фото ЖКС Одессы

 

В то же время частично подтоплено, но движение есть на улицах:

  • Ярмарочный переулок,
  • 1-й Солонцеватый переулок (правая полоса),
  • Приморская,
  • улица 28-й Бригады,
  • Канатная (райадминистрация),
  • Леси Украинки (суд),
  • Филатова, 90,
  • Головатого (АЗС "Сокар"),
  • Головатого / 1-й Солонцеватый,
  • Химическая,
  • Ширяевский (вода сходит),
  • Щеголева.

Движение затруднено на улице Одария (порт).

Куда одесситы могут обратиться?

В администрации подчеркнули, что для удобства жителей в Одессе и области работают пункты несокрушимости. Там можно получить необходимую помощь, согреться и подзарядить телефоны.

Адреса доступны в приложении Дія. Выберите свой регион и загрузите карту – после этого сможете найти ближайший пункт даже без связи или интернета,
– говорит Олег Кипер.

В случае угроз, одесситам предлагают звонить на горячие линии:

  • Спасательная служба – 101;
  • Круглосуточная медицинская скорая помощь – 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе – 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" – 15-01, 15-35;
  • КУ "Защитные сооружения гражданской защиты": 0933353059, 0487630232, 0487481509, 0487531126;
  • КУ "Спасательно-водолазная служба": 0982581724, 0487933901, 0487933902, 0487933903.

О чем предупредили раньше?

  • Городские власти публиковали карту районов с рисками затопления. К ним отнесли всю городскую береговую линию от Крыжановки до Черноморки и вглубь за центральной частью вплоть до поселка Авангард.

  • Труханов писал, что перечень улиц определили во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

  • Также синоптики заявляли о значительных дождях, которые продлятся до конца дня в Одесской области. Кроме того, предупредили, что из-за шторма в Черном море мины могут срываться с якорей, дрейфовать вдоль побережья или неконтролируемо взрываться.