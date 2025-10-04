В субботу, 4 октября, Одессу снова накрыла непогода. В городе фиксируют повышение уровня воды в некоторых районах и осложнения движения на дорогах.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Какие последствия непогоды в Одессе?

Олег Кипер сообщил о повышении уровня воды в Одессе из-за значительных осадков. Особенно это фиксируется в Киевском и Пересыпском районах города.

В одесском интернет-издании отметили, что в жилом комплексе "Радужный" дерево у подъезда упало на автомобили.

Дерево упало на машины / Фото издания "Думская"

Коммунальные службы Одессы работают на улицах города. Идет постоянная очистка дождеприемников и коллекторов от листьев и ила, что несет дождевая вода.

Призываю жителей быть осмотрительными, избегать передвижения по подтопленным участкам и следить за официальными сообщениями,

– подчеркнул глава ОГА.

В жилищно-коммунальных службах сообщили, что по состоянию на 14:00 движение восстановлено на улицах:

Марсельская,

С. Яхненко,

Бувалкина,

Дорога в Аэропорт,

Артиллерийская,

Инглези, 18 и 10,

Люстдорфская дорога / Бреуса,

Мельницкая / Шустова,

Церковная / Чепиги (вода сошла).

Непогода накрыла Одессу: смотрите фото ЖКС Одессы

В то же время частично подтоплено, но движение есть на улицах:

Ярмарочный переулок,

1-й Солонцеватый переулок (правая полоса),

Приморская,

улица 28-й Бригады,

Канатная (райадминистрация),

Леси Украинки (суд),

Филатова, 90,

Головатого (АЗС "Сокар"),

Головатого / 1-й Солонцеватый,

Химическая,

Ширяевский (вода сходит),

Щеголева.

Движение затруднено на улице Одария (порт).

Куда одесситы могут обратиться?

В администрации подчеркнули, что для удобства жителей в Одессе и области работают пункты несокрушимости. Там можно получить необходимую помощь, согреться и подзарядить телефоны.

Адреса доступны в приложении Дія. Выберите свой регион и загрузите карту – после этого сможете найти ближайший пункт даже без связи или интернета,

– говорит Олег Кипер.

В случае угроз, одесситам предлагают звонить на горячие линии:

Спасательная служба – 101;

Круглосуточная медицинская скорая помощь – 103;

Патрульная служба МВД Украины в Одессе – 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" – 15-01, 15-35;

КУ "Защитные сооружения гражданской защиты": 0933353059, 0487630232, 0487481509, 0487531126;

КУ "Спасательно-водолазная служба": 0982581724, 0487933901, 0487933902, 0487933903.

