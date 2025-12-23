Добряче приморозить: яка погода буде у Києві на Святвечір

Напередодні Різдва киян чекає морозна погода. Стовпчик термометра опуститься аж до 12 градусів морозу.

Укргідрометцентр опублікував окремий прогноз погоди на середу, 24 грудня, для мешканців столиці та Київської області, передає 24 Канал.

Яка погода буде у Києві та області на Святвечір?

У середу у Києві та області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями пройде невеликий сніг, вдень опадів не передбачається.

Пориви вітру становитимуть 5 – 10 метрів за секунду.

Уночі у Києві стовпчик термометра коливатиметься від 10 до 8 градусів морозу, а в області – від 12 до 7 градусів морозу.

Вдень у столиці буде 4 – 6 градусів морозу, а в області – 1 – 6 градусів морозу.