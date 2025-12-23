23 грудня, 22:53
Добряче приморозить: яка погода буде у Києві на Святвечір
Основні тези
- На Святвечір у Києві та області очікується хмарна погода з проясненнями, вночі місцями можливий невеликий сніг.
- Температура вдень у столиці становитиме 4 – 6 градусів морозу.
Напередодні Різдва киян чекає морозна погода. Стовпчик термометра опуститься аж до 12 градусів морозу.
Укргідрометцентр опублікував окремий прогноз погоди на середу, 24 грудня, для мешканців столиці та Київської області, передає 24 Канал.
Яка погода буде у Києві та області на Святвечір?
У середу у Києві та області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями пройде невеликий сніг, вдень опадів не передбачається.
Пориви вітру становитимуть 5 – 10 метрів за секунду.
Уночі у Києві стовпчик термометра коливатиметься від 10 до 8 градусів морозу, а в області – від 12 до 7 градусів морозу.
Вдень у столиці буде 4 – 6 градусів морозу, а в області – 1 – 6 градусів морозу.
- За прогнозами синоптиків, в Україні з 24 грудня почне холоднішати, місцями прогнозують сніг, хуртовини та морози до 14 градусів.
- 24 грудня у західних областях та на Вінниччині прогнозують сніг та мокрий сніг. У Карпатах та на Прикарпатті очікується сильний сніг і хуртовина, на дорогах можлива ожеледиця. В інших регіонах опадів не передбачається. Вночі температура – 2 – 8 градусів морозу, на північному сході 8 – 13 градусів морозу, на півдні та Закарпатті 2 градуси морозу – 3 градуси тепла. Вдень 1 – 6 градусів морозу, на північному сході 5 – 10 градусів морозу, на півдні та Закарпатті від нуля до 5 градусів тепла.
- 25 грудня опади майже припиняться, вночі 5 – 12 градусів морозу, вдень 1 – 6 градусів морозу. На півдні та Закарпатті близько 0 градусів.
- 26 грудня здебільшого без опадів, лише на сході можливий невеликий сніг, хуртовини та ожеледиця. Вночі 5 – 14 градусів морозу, вдень від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, можливі шквали до 20 метрів за секунду на Лівобережжі.