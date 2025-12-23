23 декабря, 22:53
Изрядно приморозит: какая погода будет в Киеве на Сочельник
Основные тезисы
- На Сочельник в Киеве и области ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами возможен небольшой снег.
- Температура днем в столице составит 4 – 6 градусов мороза.
Накануне Рождества киевлян ждет морозная погода. Столбик термометра опустится до 12 градусов мороза.
Укргидрометцентр опубликовал отдельный прогноз погоды на среду, 24 декабря, для жителей столицы и Киевской области, передает 24 Канал.
Какая погода будет в Киеве и области на Сочельник?
В среду в Киеве и области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем осадков не предвидится.
Порывы ветра составят 5 – 10 метров в секунду.
Ночью в Киеве столбик термометра будет колебаться от 10 до 8 градусов мороза, а в области – от 12 до 7 градусов мороза.
Днем в столице будет 4 – 6 градусов мороза, а в области – 1 – 6 градусов мороза.
- По прогнозам синоптиков, в Украине с 24 декабря начнет холодать, местами прогнозируют снег, метели и морозы до 14 градусов.
- 24 декабря в западных областях и в Винницкой области прогнозируют снег и мокрый снег. В Карпатах и на Прикарпатье ожидается сильный снег и метель, на дорогах возможна гололедица. В других регионах осадков не предвидится. Ночью температура – 2 – 8 градусов мороза, на северо-востоке 8 – 13 градусов мороза, на юге и Закарпатье 2 градуса мороза – 3 градуса тепла. Днем 1 – 6 градусов мороза, на северо-востоке 5 – 10 градусов мороза, на юге и Закарпатье от нуля до 5 градусов тепла.
- 25 декабря осадки почти прекратятся, ночью 5 – 12 градусов мороза, днем 1 – 6 градусов мороза. На юге и Закарпатье около 0 градусов.
- 26 декабря в основном без осадков, только на востоке возможен небольшой снег, метели и гололедица. Ночью 5 – 14 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, возможны шквалы до 20 метров в секунду на Левобережье.