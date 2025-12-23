Изрядно приморозит: какая погода будет в Киеве на Сочельник

Накануне Рождества киевлян ждет морозная погода. Столбик термометра опустится до 12 градусов мороза.

Укргидрометцентр опубликовал отдельный прогноз погоды на среду, 24 декабря, для жителей столицы и Киевской области, передает 24 Канал.

Какая погода будет в Киеве и области на Сочельник?

В среду в Киеве и области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем осадков не предвидится.

Порывы ветра составят 5 – 10 метров в секунду.

Ночью в Киеве столбик термометра будет колебаться от 10 до 8 градусов мороза, а в области – от 12 до 7 градусов мороза.

Днем в столице будет 4 – 6 градусов мороза, а в области – 1 – 6 градусов мороза.