Початок тижня порадує українців теплою літньою погодою. Проте ближче до вихідних стане холодно і вітряно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Якою буде погода на тиждень?

Як зауважив Кібальчич, перші дні тижня під впливом антициклону пройдуть в умовах теплої та сухої погоди по всій Україні. Проте вже з середи, 24 вересня, очікується різке похолодання через вторгнення з півночі арктичної повітряної маси та проходженням холодного фронту.

Температура повітря знизиться на 11 – 14 градусів, а вночі місцями вже спостерігатимуться заморозки. Синоптик зазначив, що цього тижня почнеться метеорологічна осінь: середньодобова температура впаде нижче 15 градусів.

Прогноз погоди на кожен день

У понеділок, 22 вересня, по всій Україні очікується тепла, малохмарна та суха погода завдяки впливу антициклону. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Температура вдень буде +23…+28.

У вівторок, 23 вересня, тепла і суха продовжиться. Дощі можливі лише вдень місцями у західній частині. Повітря вдень прогріється до +23…+29, на крайньому заході +18…+23.

У середу, 24 вересня, під впливом активного холодного фронту очікується контрастна та нестійка погода. Короткочасні дощі, місцями з грозою, пройдуть у західних областях, вранці та вдень також у північних регіонах. На решті території країни буде сухо та малохмарно. На Заході термометри вдень показуватимуть +13…+19, у решті областей +25…+30.

У четвер, 25 вересня, по всій території України спостерігатиметься холодна та вітряна погода. У північних та східних областях пройдуть короткочасні дощі. Можливі пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду, у південній частині місцями до 23 метрів за секунду. Температура повітря вдень сягатиме +10…+17, на крайньому півдні, у Криму та на Закарпатті місцями +18…+20.

У п'ятницю, 26 вересня, очікується антициклональний характер погоди по всій Україні, тож опадів не передбачається. Температура в денні години сягатиме +12...+17, на півночі Лівобережжя місцями +8...+10. У західній частині на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3.

У суботу, 27 вересня, утримається суха та холодна погода, без опадів. Температура вдень сягатиме +13...+18. Заморозки 0…-3 очікуються на Заході.

У неділю, 28 вересня, погода не зміниться – буде прохолодно та без опадів по всій країні. Температура повітря вдень сягатиме +15…+20, на Закарпатті та крайньому півдні до +22. У західних областях заморозки 0…-3.

Чи буде в Україні сніг?