Після сильних снігопадів частину України накриють дощі

Зима в Україні не поспішає відступати й щораз дивує все сильнішими морозами та сніговими заметами. Однак цього тижня погода дещо зміниться – у деяких регіонах очікуються дощі.

Про те, де зміниться погода, розповів метеоролог Ігор Кібальчич, пише 24 Канал.

Які регіони накриють дощі?

За прогнозами синоптиків, період стійких морозів та снігопадів в Україні поступово змінюватиметься.

Починаючи з 14 січня на півдні України та в Криму разом із невеликим снігом йтиме дощ. Інші області будуть оповиті туманом із відкладенням паморозі. Дороги вкриє ожеледиця.

У середу синоптики прогнозують вітер змінних напрямків, від 3 до 8 метрів на секунду. Температура вдень коливатиметься в межах 5 – 12 градусів морозу, у південних та місцями західних регіонах 0 – -5. В нічний час на градуснику показуватиме від -12 до -17 градусів та від -18 до -23 у західних північних та Харківській областях при проясненнях.

Наступного дня дощитиме вже й на заході країни. На дорогах варто чекати ожеледицю та подекуди туман. Вітер 15 січня не зміниться, а температура у західних та південних областях вночі очікується від -5 до -13, вдень -3 – +2. У північних та північно-східних регіонах вночі варто чекати -15 – -23 морозу, вдень -4 – -10.

У п'ятницю, 16 січня, більшість областей накриє сніг та мокрий сніг. Дощ спостерігатиметься у західних та південних регіонах.

Вітер північного та північно-східного напрямку, 5 – 10 метрів на секунду. У західних, південних та місцями центральних регіонах температура вночі становитиме 0 – -6, вдень ​​-4 – +1. У північних та східних областях вночі збережуться міцні морози в межах -12 – -18, вдень ​​-4 – -11.

Яка погода буде у вівторок, 13 січня?