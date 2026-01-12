Після сильних снігопадів частину України накриють дощі
- З 14 січня на півдні України та в Криму очікуються дощі разом із невеликим снігом, інші області будуть оповиті туманом із відкладенням паморозі.
- На дорогах прогнозується ожеледиця, а температура в різних регіонах коливатиметься від -23 до +2 градусів залежно від дня та місця.
Зима в Україні не поспішає відступати й щораз дивує все сильнішими морозами та сніговими заметами. Однак цього тижня погода дещо зміниться – у деяких регіонах очікуються дощі.
Про те, де зміниться погода, розповів метеоролог Ігор Кібальчич, пише 24 Канал.
Які регіони накриють дощі?
За прогнозами синоптиків, період стійких морозів та снігопадів в Україні поступово змінюватиметься.
Починаючи з 14 січня на півдні України та в Криму разом із невеликим снігом йтиме дощ. Інші області будуть оповиті туманом із відкладенням паморозі. Дороги вкриє ожеледиця.
У середу синоптики прогнозують вітер змінних напрямків, від 3 до 8 метрів на секунду. Температура вдень коливатиметься в межах 5 – 12 градусів морозу, у південних та місцями західних регіонах 0 – -5. В нічний час на градуснику показуватиме від -12 до -17 градусів та від -18 до -23 у західних північних та Харківській областях при проясненнях.
Наступного дня дощитиме вже й на заході країни. На дорогах варто чекати ожеледицю та подекуди туман. Вітер 15 січня не зміниться, а температура у західних та південних областях вночі очікується від -5 до -13, вдень -3 – +2. У північних та північно-східних регіонах вночі варто чекати -15 – -23 морозу, вдень -4 – -10.
У п'ятницю, 16 січня, більшість областей накриє сніг та мокрий сніг. Дощ спостерігатиметься у західних та південних регіонах.
Вітер північного та північно-східного напрямку, 5 – 10 метрів на секунду. У західних, південних та місцями центральних регіонах температура вночі становитиме 0 – -6, вдень -4 – +1. У північних та східних областях вночі збережуться міцні морози в межах -12 – -18, вдень -4 – -11.
Яка погода буде у вівторок, 13 січня?
У вівторок буде хмарно з проясненнями та морозно. Майже по всій території України опадів не прогнозують. Невеликий сніг можливий лише вдень у Карпатах і на Закарпатті.
Вночі температура становитиме -15 – -20, денна – -8 – -13. Лише на півдні, південному сході та Закарпатті вночі стовпчики термометрів показуватимуть -9 – -14, а вдень – -3 – -8.
На дорогах очікується ожеледиця.