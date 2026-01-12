После сильных снегопадов часть Украины накроют дожди после сильных снегопадов
- С 14 января на юге Украины и в Крыму ожидаются дожди вместе с небольшим снегом, другие области будут окутаны туманом с отложением изморози.
- На дорогах прогнозируется гололедица, а температура в разных регионах будет колебаться от -23 до +2 градусов в зависимости от дня и места.
Зима в Украине не спешит отступать и каждый раз удивляет все более сильными морозами и снежными заносами. Однако на этой неделе погода несколько изменится – в некоторых регионах ожидаются дожди.
О том, где изменится погода, рассказал метеоролог Игорь Кибальчич, пишет 24 Канал.
Какие регионы накроют дожди?
По прогнозам синоптиков, период устойчивых морозов и снегопадов в Украине постепенно будет меняться.
Начиная с 14 января на юге Украины и в Крыму вместе с небольшим снегом будет идти дождь. Другие области будут окутаны туманом с отложением изморози. Дороги покроет гололедица.
В среду синоптики прогнозируют ветер переменных направлений, от 3 до 8 метров в секунду. Температура днем будет колебаться в пределах 5 – 12 градусов мороза, в южных и местами западных регионах 0 – -5. В ночное время на градуснике будет показывать от -12 до -17 градусов и от -18 до -23 в западных северных и Харьковской областях при прояснениях.
На следующий день дождь будет идти уже и на западе страны. На дорогах стоит ждать гололедицу и местами туман. Ветер 15 января не изменится, а температура в западных и южных областях ночью ожидается от -5 до -13, днем -3 – +2. В северных и северо-восточных регионах ночью стоит ждать -15 – -23 мороза, днем -4 – -10.
В пятницу, 16 января, большинство областей накроет снег и мокрый снег. Дождь будет наблюдаться в западных и южных регионах.
Ветер северного и северо-восточного направления, 5 – 10 метров в секунду. В западных, южных и местами центральных регионах температура ночью составит 0 – -6, днем -4 – +1. В северных и восточных областях ночью сохранятся крепкие морозы в пределах -12 – -18, днем -4 – -11.
Какая погода будет во вторник, 13 января?
Во вторник будет облачно с прояснениями и морозно. Почти по всей территории Украины осадков не прогнозируют. Небольшой снег возможен только днем в Карпатах и на Закарпатье.
Ночью температура составит -15 – -20, дневная – -8 – -13. Только на юге, юго-востоке и Закарпатье ночью столбики термометров будут показывать -9 – -14, а днем – -3 – -8.
На дорогах ожидается гололедица.