Оголошено перший рівень небезпеки: синоптик попередив українців про погодні "сюрпризи"

Протягом найближчого тижня погода в Україні буде доволі спокійною і теплою. Однак не обійдеться і без "сюрпризів" у вигляді туману, який буде небезпечно щільним.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ексклюзивне інтерв'ю OBOZ.UA провідного синоптика відділу взаємодії із ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Івана Семиліта.

Дивіться також Холод чи потепління: якою буде погода в Україні у другій половині тижня

Чому в Україні оголосили перший рівень небезпечності?

За словами синоптика, вночі стовпчик термометра не опускатиметься нижче -3 градусів. Проте найвищі температурні показники очікуються на півдні країни на рівні до +8…+10 градусів. Наприкінці робочого тижня та на вихідних синоптики не передбачають кардинальних змін погоди й прогнозують "дуже спокійну" ситуацію.

Семиліт зазначив, що над нами зараз утворюється стійкий антициклон, який і формує погоду без опадів. Він триматиметься до 23 грудня. Однак дійсно велику загрозу можуть становити тумани.

Вночі та вранці у четвер, 18 грудня, туман буде утримуватися у північних областях, у Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях. Причому видимість буде на рівні 200-500 метрів, що є першим рівнем небезпеки, жовтим.

Така погода може призвести до ускладнення руху транспорту. Надалі туман буде зберігатися завдяки теплій та вологій повітряній масі, а також слабкому вітру змінних напрямків.

У п’ятницю, 19 грудня, температура вночі та вдень на території України буде коливатися навколо позначки 0 градусів, -2…+3 градуси у денні години. Лише в західних областях буде до +6 градусів, на півдні України – до +9 градусів.

Такі самі значення температури залишатимуться і в суботу, 20 грудня, тобто в п’ятницю та суботу якихось істотних змін температури не буде. У неділю та понеділок, 21 та 22 грудня, синоптики передбачають в Україні температуру в межах -3…+3 градуси у нічні години та вдень на більшій частині території України.

Вдень на Закарпатті та Прикарпатті, а також на півдні України буде дещо тепліше – до +8 градусів. Ні опадів, ні потужних морозів цими днями в Україні не буде. Туман – єдине небезпечне погодне явище цього періоду.

На вихідних синоптики не очікують опадів і в Карпатах. Проте там буде хмарно, а місцями можливий туман. На високогір’ї може бути прохолодніше, ніж на решті території. Загалом на високогір’ї Закарпаття зберігається сніговий покрив висотою 1-2 сантиметри. Водночас синоптик зазначив, що це не те місце, де люди можуть кататися на лижах.

Погода в Україні: коротко про головне