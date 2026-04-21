Нічні "мінуси" будуть по всій країні: де вдарять сильні заморозки вже 22 квітня

В Україні найближчої ночі очікується різке похолодання із заморозками в більшості областей. Синоптики попереджають про небезпечні погодні явища одразу двох рівнів.

Температура подекуди опуститься нижче нуля як у повітрі, так і на поверхні ґрунту. Про це пише Український гідрометцентр.

У яких областях буде найхолодніше?

У ніч на 22 квітня в Україні прогнозують заморозки практично по всій території країни. Температура повітря в більшості областей опуститься до 0…3 градусів морозу. Через це оголошено II рівень небезпечності – помаранчевий.

Водночас у низці південних регіонів, зокрема в Закарпатській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, очікуються заморозки на поверхні ґрунту до 0…5 градусів морозу. У цих областях запроваджено І рівень небезпечності (жовтий).

Синоптики пояснюють, що похолодання пов’язане з надходженням холодного повітря з півночі Європи. Водночас удень ситуація дещо стабілізується: попри прохолодний початок доби, температура підвищиться до 8…13 градусів тепла, а в Карпатах – до 3…8 градусів.

Погода 22 квітня / Фото Укргідрометцентр

Опадів у більшості регіонів не прогнозують, однак у східних областях можливі дощі через вплив атмосферного фронту. У Карпатах місцями очікується невеликий дощ із мокрим снігом.

Протягом доби збережеться мінлива хмарність, а вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Фахівці закликають українців враховувати погодні умови, особливо аграріїв, адже заморозки можуть зашкодити раннім посівам і садовим культурам.

Коли очікувати потепління?