Температура подекуди опуститься нижче нуля як у повітрі, так і на поверхні ґрунту. Про це пише Український гідрометцентр.
У яких областях буде найхолодніше?
У ніч на 22 квітня в Україні прогнозують заморозки практично по всій території країни. Температура повітря в більшості областей опуститься до 0…3 градусів морозу. Через це оголошено II рівень небезпечності – помаранчевий.
Водночас у низці південних регіонів, зокрема в Закарпатській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, очікуються заморозки на поверхні ґрунту до 0…5 градусів морозу. У цих областях запроваджено І рівень небезпечності (жовтий).
Синоптики пояснюють, що похолодання пов’язане з надходженням холодного повітря з півночі Європи. Водночас удень ситуація дещо стабілізується: попри прохолодний початок доби, температура підвищиться до 8…13 градусів тепла, а в Карпатах – до 3…8 градусів.
Погода 22 квітня / Фото Укргідрометцентр
Опадів у більшості регіонів не прогнозують, однак у східних областях можливі дощі через вплив атмосферного фронту. У Карпатах місцями очікується невеликий дощ із мокрим снігом.
Протягом доби збережеться мінлива хмарність, а вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Фахівці закликають українців враховувати погодні умови, особливо аграріїв, адже заморозки можуть зашкодити раннім посівам і садовим культурам.
Коли очікувати потепління?
Негода в Україні триматиметься щонайменше до кінця квітня, приносячи із собою хмарність, дощі та поривчастий вітер. За словами синоптика Івана Семиліта, погодні умови залишатимуться відносно стабільними та суттєвих змін найближчим часом не очікується.
Він зазначив, що як поточний, так і наступний тиждень будуть дуже схожими за характером погоди. Періодичні дощі прогнозують уже з 27 квітня, і вони накриватимуть різні регіони країни. Водночас температура повітря не зазнає різких коливань.
У нічні години вона становитиме від 1 до 8 градусів тепла. Вдень повітря прогріватиметься до 9 – 14 градусів тепла, що відповідає типовим показникам для цього періоду.