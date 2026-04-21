Температура местами опустится ниже нуля как в воздухе, так и на поверхности почвы. Об этом пишет Украинский гидрометцентр.

В каких областях будет холоднее всего?

В ночь на 22 апреля в Украине прогнозируют заморозки практически по всей территории страны. Температура воздуха в большинстве областей опустится до 0...3 градусов мороза. Из-за этого объявлен II уровень опасности – оранжевый.

В то же время в ряде южных регионов, в частности в Закарпатской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях, ожидаются заморозки на поверхности почвы до 0...5 градусов мороза. В этих областях введен І уровень опасности (желтый).

Синоптики объясняют, что похолодание связано с поступлением холодного воздуха с севера Европы. В то же время днем ситуация несколько стабилизируется: несмотря на прохладное начало суток, температура повысится до 8...13 градусов тепла, а в Карпатах – до 3...8 градусов.

Погода 22 апреля / Фото Укргидрометцентр

Осадков в большинстве регионов не прогнозируют, однако в восточных областях возможны дожди из-за влияния атмосферного фронта. В Карпатах местами ожидается небольшой дождь с мокрым снегом.

В течение суток сохранится переменная облачность, а ветер будет северо-западного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Специалисты призывают украинцев учитывать погодные условия, особенно аграриев, ведь заморозки могут навредить ранним посевам и садовым культурам.

Когда ожидать потепления?