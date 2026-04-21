Ночные "минусы" будут по всей стране: где ударят сильные заморозки уже 22 апреля
- На 22 апреля в Украине прогнозируются заморозки до 0...3 градусов мороза, объявлен II уровень опасности – оранжевый.
- В южных регионах ожидаются заморозки на поверхности почвы до 0...5 градусов, введен І уровень опасности.
В Украине ближайшей ночью ожидается резкое похолодание с заморозками в большинстве областей. Синоптики предупреждают об опасных погодных явлениях сразу двух уровней.
Температура местами опустится ниже нуля как в воздухе, так и на поверхности почвы. Об этом пишет Украинский гидрометцентр.
В каких областях будет холоднее всего?
В ночь на 22 апреля в Украине прогнозируют заморозки практически по всей территории страны. Температура воздуха в большинстве областей опустится до 0...3 градусов мороза. Из-за этого объявлен II уровень опасности – оранжевый.
В то же время в ряде южных регионов, в частности в Закарпатской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях, ожидаются заморозки на поверхности почвы до 0...5 градусов мороза. В этих областях введен І уровень опасности (желтый).
Синоптики объясняют, что похолодание связано с поступлением холодного воздуха с севера Европы. В то же время днем ситуация несколько стабилизируется: несмотря на прохладное начало суток, температура повысится до 8...13 градусов тепла, а в Карпатах – до 3...8 градусов.
Погода 22 апреля / Фото Укргидрометцентр
Осадков в большинстве регионов не прогнозируют, однако в восточных областях возможны дожди из-за влияния атмосферного фронта. В Карпатах местами ожидается небольшой дождь с мокрым снегом.
В течение суток сохранится переменная облачность, а ветер будет северо-западного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Специалисты призывают украинцев учитывать погодные условия, особенно аграриев, ведь заморозки могут навредить ранним посевам и садовым культурам.
Когда ожидать потепления?
Непогода в Украине будет держаться как минимум до конца апреля, принося с собой облачность, дожди и порывистый ветер. По словам синоптика Ивана Семилита, погодные условия будут оставаться относительно стабильными и существенных изменений в ближайшее время не ожидается.
Он отметил, что как текущий, так и следующая неделя будут очень похожими по характеру погоды. Периодические дожди прогнозируют уже с 27 апреля, и они будут накрывать разные регионы страны. В то же время температура воздуха не претерпит резких колебаний.
В ночные часы она составит от 1 до 8 градусов тепла. Днем воздух будет прогреваться до 9 – 14 градусов тепла, что соответствует типичным показателям для этого периода.