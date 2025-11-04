Чи буде в Україні різке похолодання найближчим часом
- Протягом кількох наступних днів в Україні збережеться тепла погода.
- Але все ж в деяких областях пройдуть незначні опади у вигляді дощів.
Впродовж наступних кількох днів похолодання в Україні очікувати не варто. Навпаки – температура повітря залишатиметься теплою, попри незначні дощі, які пройдуть у частині областей.
Сильних шквалів вітру в Україні поки теж не буде. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Яка погода буде найближчими днями?
Згідно з попередніми даними Укргідрометцентру, в більшості областей України, зокрема у східних, південних, а також деяких північних і центральних, в період з 4 по 5 листопада пройдуть незначні дощі.
Також синоптики попереджають про можливий туман зранку у вівторок.
Температура повітря у нічні години протягом наступних днів коливатиметься в діапазоні від 2 до 8 градусів тепла. Очікується, що вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 8 до 16 градусів тепла.
Водночас зазначимо, що заслужена метеорологиня України Вазіра Мартазінова в інтерв'ю "Главреду" повідомляла, що вже після 5 листопада варто очікувати сильних опадів, які поки будуть лише у вигляді дощу.
Коли температура все ж впаде?
Раніше повідомлялося, що різке похолодання в Україні має розпочатися вже наприкінці листопада. На той момент температура повітря впаде приблизно з 25 листопада, і радше за все протримається до 3 грудня.
Також вже до кінця осені в Україні варто очікувати серйозний сніг. Попри це, наразі важко сказати, чи варто очікувати великого снігового покриву із заметами, оскільки температура ще залишатиметься плюсовою.
Але у найближчий тиждень, як повідомляв синоптик Ігор Кібальчич, очікується тепла та комфортна погода по всій території України. У деяких областях, зокрема у південних, навіть пригріє до 21 градуса тепла.