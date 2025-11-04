Будет ли в Украине резкое похолодание в ближайшее время

В течение следующих нескольких дней похолодания в Украине ожидать не стоит. Наоборот – температура воздуха будет оставаться теплой, несмотря на незначительные дожди, которые пройдут в части областей.

Сильных шквалов ветра в Украине пока тоже не будет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Какая погода будет в ближайшие дни?

Согласно предварительным данным Укргидрометцентра, в большинстве областей Украины, в частности в восточных, южных, а также некоторых северных и центральных, в период с 4 по 5 ноября пройдут незначительные дожди.

Также синоптики предупреждают о возможном тумане утром во вторник.

Температура воздуха в ночные часы в течение следующих дней будет колебаться в диапазоне от 2 до 8 градусов тепла. Ожидается, что днем столбики термометров будут показывать от 8 до 16 градусов тепла.

В то же время отметим, что заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова в интервью "Главреду" сообщала, что уже после 5 ноября стоит ожидать сильных осадков, которые пока будут только в виде дождя.

Когда температура все же упадет?