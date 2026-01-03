Коли очікувати потепління та чи будуть значні опади найближчим часом

На нинішніх вихідних, 4 і 5 січня, синоптики прогнозують нестійку погоду з нічними морозами, плюсовою температурою вдень та опадами. У деяких регіонах України можливе випадіння туману та мряки. На дорогах може утворюватися ожеледь і триматиметься сніговий накат.

На погоду впливатиме серія атмосферних фронтів. На Півдні та в Криму повітря на вихідних прогріється до +10. Про це пише 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Яка погода буде в Україні на вихідних?

Субота, 3 січня

Сніг, місцями мокрий, прогнозують в західних областях 3 січня. Також може утворитися туман. Вітер дутиме з південно-західного напрямку, 5 – 10 метрів за секунду. Вночі очікується мороз від -1 до -6 градусів, а вдень потеплішає до -3...+2 градусів.

На Півночі може пройти невеликий сніг вночі. Температура триматиметься в межах від 0 до 5 градусів морозу. Удень погода буде без істотних опадів, мокрий сніг прогнозується лише на Сумщині. Місцями можливий туман та ожеледиця на дорогах. Температура повітря сягатиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Повітряні потоки будуть силою 5 – 10 метрів за секунду.

У Центрі країни опадів вночі не очікується, однак вранці та вдень можливий сніг, місцями з дощем і туман. Синоптик прогнозує південний чи південно-західний вітер 7 – 12 метрів за секунду. Сильніші пориви прогнозують на Дніпропетровщині, там шквали можуть досягати 15 – 20 метрів за секунду. Вночі в центральній частині температура повітря становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вдень буде тепліше- від 0 до +5 градусів.

У південних регіонах вночі опадів не прогнозують, а вдень місцями буде невеликий дощ, можливий туман. Вітер очікується південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, часом пориви можуть посилюватися до 15 – 20 метрів за секунду. Вночі температура повітря коливатиметься в межах 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 6 до 11 градусів тепла.

На Сході дощ із мокрим снігом прогнозується лише вдень. На дорогах буде ожеледиця. Вітер сягатиме 7 – 12 метрів за секунду, але місцями пориви можуть бути 15 – 20 метрів за секунду. Вночі температура становитиме від 2 градусів морозу до +3 градусів. Удень температура прогнозується від 0 до 5 градусів тепла.

Неділя, 4 січня

У західній частині синоптики прогнозують невеликий сніг удень, а на дорогах – ожеледицю. Очікується вітер з південно-західного напрямку, 5 – 10 метрів за секунду. Удень повітряні потоки будуть змінних напрямків, силою 1 – 6 метрів за секунду. В нічні години температура коливатиметься від 7 до 12 градусів морозу, вдень може бути від -1 до -6 градусів.

На Півночі в неділю, 4 січня невеликий сніг випаде вдень та ввечері. На дорогах ожеледиця. Вітер швидкістю 5 – 10 метрів за секунду дутиме з південного напрямку. Вночі прогнозують від 7 до 12 градусів морозу, а вдень від 2 до 7 градусів морозу.

У центральних областях вночі можливе утворення туману. Вдень прогнозують сніг, мокрий сніг, а в Дніпропетровській області – з дощем. На дорогах буде ожеледиця та сніговий накат. Уночі вітер дутиме зі змінних напрямків, вдень з південного сходу швидкістю 3 – 8 метрів за секунду. Нічна температура повітря становитиме -2...-8 градусів, а вдень – від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла.

На Півдні країни та в Криму в останній день тижня утримається тепла погода. Можливе випадіння дощу та мряки, місцями з мокрим снігом, а також туман. Можливий туман. Вночі прогнозується вітер швидкістю 3 – 8 метрів за секунду, вдень – 5 – 10 метрів за секунду. У Криму та Приазов'ї очікуються пориви 15 – 20 метрів за секунду. Нічна температура повітря коливатиметься в межах -2…+4 градусів, а вдень прогріється до 5 –10 градусів тепла. У Криму стовпчики термометрів показуватимуть до +12 градусів.

На Сході вдень буде помірний сніг, мокрий сніг і дощ. Місцями можуть бути тумани, ожеледь та ожеледиця. Прогнозують вітер швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Вночі очікується мороз від -3 до -8 градусів, а вдень буде тепліше – від двох градусів морозу до 3 градусів тепла.

Яка погода очікується в Україні в січні?