Зима прийшла, але ненадовго: коли та де почнеться потепління
- Потепління в Україні очікується з 3 січня, коли вночі температура буде від 0 до 6 градусів морозу, а вдень від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла.
- На півдні вночі температура підніметься до +5 градусів, вдень до +7, а в Криму до +11 градусів; потепління на півдні почнеться 2 січня.
Кінець 2025 року в Україні відзначився справжньою зимовою погодою: міста засипало снігом, а температура повітря суттєво знизилася. Однак вже зовсім скоро українців може знову чекати потепління.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів Іван Семиліт, синоптик відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру.
Коли закінчаться морози?
Іван Семиліт пояснив, що вже в суботу, 3 січня, по всій Україні в нічні години температура повітря триматиметься в межах від 0 до 6 градусів морозу.
За прогнозами, вдень значення будуть від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла.
Лише на півдні країни вночі буде значно тепліше, ніж у всіх інших областях, – до +5 градусів. У денні години навіть до +7, а в Криму – до +11 градусів,
– додав Семиліт.
Відповідно найбільш відчутним потепління буде на півдні країни: там температура підвищиться ще 2 січня. А вже наступного дня потепління прийде й до західних областей.
Наразі, за словами синоптиків, середня добова температура є близькою до кліматичної норми.
Якою буде погода на Новий рік?
На Заході України, зокрема в Закарпатській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях, на Новий рік очікується сніговий покрив до 32 сантиметрів.
Також у ніч на 1 січня прогнозують морози від мінус 5 до мінус 13 градусів. Найнижчі температури будуть у гірських регіонах, на півночі та сході України.
За прогнозами синоптиків, окрім сильних морозів, у перші дні 2026 року очікується сильний вітер.