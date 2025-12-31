Зима прийшла, але ненадовго: коли та де почнеться потепління

Кінець 2025 року в Україні відзначився справжньою зимовою погодою: міста засипало снігом, а температура повітря суттєво знизилася. Однак вже зовсім скоро українців може знову чекати потепління.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів Іван Семиліт, синоптик відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру.

Коли закінчаться морози?

Іван Семиліт пояснив, що вже в суботу, 3 січня, по всій Україні в нічні години температура повітря триматиметься в межах від 0 до 6 градусів морозу.

За прогнозами, вдень значення будуть від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла.

Лише на півдні країни вночі буде значно тепліше, ніж у всіх інших областях, – до +5 градусів. У денні години навіть до +7, а в Криму – до +11 градусів,

– додав Семиліт.

Відповідно найбільш відчутним потепління буде на півдні країни: там температура підвищиться ще 2 січня. А вже наступного дня потепління прийде й до західних областей.

Наразі, за словами синоптиків, середня добова температура є близькою до кліматичної норми.

Якою буде погода на Новий рік?