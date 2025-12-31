Зима пришла, но ненадолго: когда и где начнется потепление

Конец 2025 года в Украине отметился настоящей зимней погодой: города засыпало снегом, а температура воздуха существенно снизилась. Однако уже совсем скоро украинцев может снова ждать потепление.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал Иван Семилит, синоптик отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра.

Когда закончатся морозы?

Иван Семилит объяснил, что уже в субботу, 3 января, по всей Украине в ночные часы температура воздуха будет держаться в пределах от 0 до 6 градусов мороза.

По прогнозам, днем значения будут от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.

Лишь на юге страны ночью будет значительно теплее, чем во всех остальных областях, – до +5 градусов. В дневные часы даже до +7, а в Крыму – до +11 градусов,

– добавил Семилит.

Соответственно наиболее ощутимым потепление будет на юге страны: там температура повысится еще 2 января. А уже на следующий день потепление придет и в западные области.

Сейчас, по словам синоптиков, средняя суточная температура близка к климатической норме.

Какой будет погода на Новый год?