Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал Иван Семилит, синоптик отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра.
Читайте также Новый год приближается со снегом, морозом и порывистым ветром: погода на 31 декабря
Когда закончатся морозы?
Иван Семилит объяснил, что уже в субботу, 3 января, по всей Украине в ночные часы температура воздуха будет держаться в пределах от 0 до 6 градусов мороза.
По прогнозам, днем значения будут от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.
Лишь на юге страны ночью будет значительно теплее, чем во всех остальных областях, – до +5 градусов. В дневные часы даже до +7, а в Крыму – до +11 градусов,
– добавил Семилит.
Соответственно наиболее ощутимым потепление будет на юге страны: там температура повысится еще 2 января. А уже на следующий день потепление придет и в западные области.
Сейчас, по словам синоптиков, средняя суточная температура близка к климатической норме.
Какой будет погода на Новый год?
На Западе Украины, в частности в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, на Новый год ожидается снежный покров до 32 сантиметров.
Также в ночь на 1 января прогнозируют морозы от минус 5 до минус 13 градусов. Самые низкие температуры будут в горных регионах, на севере и востоке Украины.
По прогнозам синоптиков, кроме сильных морозов, в первые дни 2026 года ожидается сильный ветер.