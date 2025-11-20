Синоптикиня розповіла, де в Україні випаде сніг, і чи повернеться тепло найближчим часом
- З 21 листопада в західних областях України очікуються дощі з мокрим снігом і температура від 3 градусів тепла до 3 градусів морозу.
- У північних та східних областях температура вночі буде від 4 до 10 градусів тепла, вдень від 9 до 15 градусів, опадів не очікується.
Погода в Україні протягом найближчого часу не буде ані дуже холодною, ані теплою, температурні показники змінюватимуться у широких межах.
Відповідну інформацію розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.
Дивіться також Морози прийдуть у відразу кілька областей: коли та де відчутно впаде температура
Яка погода буде цього тижня?
За словами синоптикині, вже з 21 листопада до західних областей повернуться дощі, які місцями перетворюватимуться на мокрий сніг. Температура повітря вночі та вдень буде від 3 градусів тепла до 3 градусів морозу.
Але у денні години стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 6 градусів тепла. У решті областей, на відміну від попередніх днів, опадів не очікується. Лише у північній та центральній частині можливі дощі вдень.
У північних регіонах температура становитиме від 0 до 6 градусів тепла вночі, вдень очікується від 3 до 9 градусів тепла. У північних та східних областях буде від 4 до 10 градусів вночі та від 9 до 15 градусів тепла вдень.
Такі контрасти будуть майже впродовж усього тижня. Вже перші натяки зими з’являються, але, звичайно, поки що вони нестабільні, і про якесь утворення снігового покриву у найближчій синоптичній перспективі не йдеться,
– каже Наталія Птуха.
За її словами, настання зими знаменує перехід середньодобової температури повітря нижче позначки нуль градусів, а в Україні наразі навіть не всюди було нижче 5 градусів тепла, зараз є температурні контрасти.
Що чекати від погоди невдовзі?
Раніше синоптикиня повідомляла, що найближчим часом в Україні очікувати на сильні сніги не варто. Утім, надалі у листопаді вже можливі зимові процеси. Усе залежить від температурних показників.
Ще раніше повідомляли, що вже до кінця осені в Україні варто очікувати серйозний сніг. Але важко сказати, чи варто очікувати великого снігового покриву із заметами, бо температура ще буде плюсовою.