Питання територій не зрушується: Зеленський сказав, чи може Україна вийти з Донбасу
- Україна наполягає на принципі "стоїмо, де стоїмо" для припинення вогню.
- Цю позицію озвучив Президент України Володимир Зеленський.
Під час переговорів 4 – 5 лютого в Абу-Дабі вирішити територіальне питання не вдалося. А США натомість знову порушили питання щодо вільної економічної зони.
Втім, Україна залишається при своїх принципах. Про це повідомив президент Зеленський під час спілкування з журналістами.
Дивіться також Дещо може статися, – Трамп заінтригував світ після перемовин в Абу-Дабі
Що сказав Зеленський про територіальне питання?
Зеленський зауважив, що "складні питання залишились складними", а Україна вкотре наголосила на своїй позиції щодо Донбасу.
"Стоїмо, де стоїмо" – це найсправедливіша та найбільш надійна на сьогодні модель для припинення вогню, на наш погляд,
– сказав президент.
Він також нагадав, що від ідеї вільної економічної зони Україна ніколи не була в захваті. Як і Росія, яка вимагає виходу української армії з Донеччини.
Окрім того, Володимир Зеленський вкотре зазначив, що будь-які територіальні питання повинні вирішуватися лише на рівні президентів.
"Вперше сторони обговорили, що найскладніші питання напевно можуть бути винесені на тристоронню зустріч лідерів. Напевно. Але для цього потрібні якісь підготовчі елементи. Важливо, що обговорення такого формату присутнє у діалозі", – також розповів президент.
Інші заяви Зеленського
Президент розповів, що США на переговорах в Абу-Дабі знову запропонували енергетичне перемир'я. Україна погодилася, а от Росія відповіді не дала.
Він також розповів, що Штати прагнуть завершення війни в Україні до літа та просувають чіткий графік переговорів. Зокрема, хочуть підписувати ключові угоди приблизно в один часовий період.