Вопрос территорий не сдвигается: Зеленский сказал, может ли Украина выйти из Донбасса

Впрочем, Украина остается при своих принципах. Об этом сообщил президент Зеленский во время общения с журналистами.

Смотрите также Кое-что может произойти, – Трамп заинтриговал мир после переговоров в Абу-Даби

Что сказал Зеленский о территориальном вопросе?

Зеленский отметил, что "сложные вопросы остались сложными", а Украина в очередной раз подчеркнула свою позицию по Донбассу.

"Стоим, где стоим" – это самая справедливая и наиболее надежная на сегодня модель для прекращения огня, на наш взгляд,

– сказал президент.

Он также напомнил, что от идеи свободной экономической зоны Украина никогда не была в восторге. Как и Россия, которая требует выхода украинской армии из Донецкой области.

Кроме того, Владимир Зеленский в очередной раз отметил, что любые территориальные вопросы должны решаться только на уровне президентов.

"Впервые стороны обсудили, что самые сложные вопросы наверняка могут быть вынесены на трехстороннюю встречу лидеров. Наверное. Но для этого нужны какие-то подготовительные элементы. Важно, что обсуждение такого формата присутствует в диалоге", – также рассказал президент.

Другие заявления Зеленского