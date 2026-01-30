Нова хвиля холоду накриє Україну: де вдарять морози до -26

Погода на початку лютого буде з суттєвими морозами, подекуди температура знизиться до -26 градусів. Похолодання в Україні почнеться вже з 30 січня і поширюватиметься по областях у наступні дні.

Таку інформацію в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

В яких областях будуть найбільші морози?

Наталія Птуха розповіла, що першими похолодання відчують північні регіони. Вже з 31 січня зниження температури пошириться на західні області, за винятком Закарпаття, а також на Вінницьку, Черкаську та Полтавську.

Температура повітря там уночі коливатиметься від 12 до 17 градусів морозу, удень стовпчики термометрів покажуть від 8 до 13 градусів тепла. У північних областях протягом ночі можливе зниження до 20 градусів морозу.

Дещо тепліше, за її словами, буде в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській областях. У цих регіонах у денний та нічний час очікуються коливання температури від 5 до 10 градусів морозу.

На решті територій протягом доби буде від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. І найбільш відчутні морози в тій перспективі зараз, як ми завжди говоримо, 5 діб, коли ми можемо говорити про показники, поки припадають саме на 1 – 2 лютого,

– розповіла вона.

У нічні години температура повітря тоді коливатиметься від 14 до 30 градусів морозу, подекуди очікується від 21 до 26 градусів морозу. Протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть від 10 до 16 градусів морозу.

Водночас у південній та східній частинах країни у нічний час температура повітря може становити в межах від 8 до 14 градусів морозу, вдень вона буде дещо вищою та коливатися в діапазоні від 2 до 8 градусів морозу.

Якою буде погода найближчим часом?