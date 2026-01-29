Про це попередили в Укргідрометцентрі.

Які регіони у небезпеці 30 січня?

У п'ятницю, 30 січня, очікується ожеледиця на більшості доріг України, окрім південних та південно-східних регіонів. Водночас у центральних областях та на Харківщині синоптики прогнозують налипання мокрого снігу.

У зв'язку із погодними умовами у Закарпатській, Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Київській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській областях оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Водіям рекомендують бути особливо уважними та обережними на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції та уникати різких маневрів.



Області, у яких оголошено І рівень небезпечності / Укргідрометцентр

Чи можливі морози до -30 в Україні?

З 1 по 3 лютого синоптики прогнозують різке зниження температури. Позначку до – 30 можуть побачити мешканці Київської, Чернігівської, Житомирської, Рівненської, Сумської, Полтавської та Харківської областей.

У Києві температура буде до -20 – -25 градусів. Удень прогнозується -15 – -22 градуси. Місцями мороз дійсно сягатиме -30.

Через аномальне похолодання у регіонах оголосили ІІІ рівень небезпечності – червоний. Це означає, що погодні умови вкрай небезпечні, створюють загрозу життю людей на значних територіях, призводять до масштабних пошкоджень інфраструктури.

Водночас за даними ДСНС, 4 – 5 лютого очікується поступове послаблення морозів із Заходу та Південного Заходу країни.