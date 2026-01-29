Об этом предупредили в Укргидрометцентре.

Смотрите также Потеплеет ли в Украине в феврале: синоптики сделали первый прогноз на месяц

Какие регионы в опасности 30 января?

В пятницу, 30 января, ожидается гололедица на большинстве дорог Украины, кроме южных и юго-восточных регионов. В то же время в центральных областях и на Харьковщине синоптики прогнозируют налипание мокрого снега.

В связи с погодными условиями в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской областях объявлен І уровень опасности (желтый).

Водителям рекомендуют быть особенно внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резких маневров.



Области, в которых объявлен І уровень опасности / Укргидрометцентр

Возможны ли морозы до -30 в Украине?

С 1 по 3 февраля синоптики прогнозируют резкое снижение температуры. Отметку до – 30 могут увидеть жители Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Полтавской и Харьковской областей.

В Киеве температура будет до -20 – -25 градусов. Днем прогнозируется -15 – -22 градуса. Местами мороз действительно будет достигать -30.

Из-за аномального похолодания в регионах объявили III уровень опасности – красный. Это означает, что погодные условия крайне опасны, создают угрозу жизни людей на значительных территориях, приводят к масштабным повреждениям инфраструктуры.

В то же время по данным ГСЧС, 4 – 5 февраля ожидается постепенное ослабление морозов с Запада и Юго-Запада страны.