Новая волна холода накроет Украину: где ударят морозы до -26

Погода в начале февраля будет с существенными морозами, местами температура снизится до -26 градусов. Похолодание в Украине начнется уже с 30 января и будет распространяться по областям в последующие дни.

Такую информацию в эксклюзивном интервью 24 Каналу сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

В каких областях будут самые большие морозы?

Наталья Птуха рассказала, что первыми похолодание почувствуют северные регионы. Уже с 31 января снижение температуры распространится на западные области, за исключением Закарпатья, а также на Винницкую, Черкасскую и Полтавскую.

Температура воздуха там ночью будет колебаться от 12 до 17 градусов мороза, днем столбики термометров покажут от 8 до 13 градусов тепла. В северных областях в течение ночи возможно снижение до 20 градусов мороза.

Несколько теплее, по ее словам, будет в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях. В этих регионах в дневное и ночное время ожидаются колебания температуры от 5 до 10 градусов мороза.

На остальных территориях в течение суток будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. И наиболее ощутимые морозы в той перспективе сейчас, как мы всегда говорим, 5 суток, когда мы можем говорить о показателях, пока приходятся именно на 1 – 2 февраля,

– рассказала она.

В ночные часы температура воздуха тогда будет колебаться от 14 до 30 градусов мороза, местами ожидается от 21 до 26 градусов мороза. В течение дня столбики термометров будут показывать от 10 до 16 градусов мороза.

В то же время в южной и восточной частях страны в ночное время температура воздуха может составлять в пределах от 8 до 14 градусов мороза, днем она будет несколько выше и колебаться в диапазоне от 2 до 8 градусов мороза.

Какой будет погода в ближайшее время?