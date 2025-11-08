Коли в Україну прийде похолодання і зниження температури
- Зміни у температурних показниках в Україні можуть розпочатися з наступного тижня.
- Попри те, що можливе зменшення температури, все ж різкого похолодання не очікується.
В Україні поки зберігається тепла та комфортна погода. Але вже з наступного тижня, попередньо, можливі певні зміни у температурних показниках.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.
Коли в Україні буде похолодання?
За словами синоптикині, певні погодні зміни можуть розпочатися вже з наступного тижня. Наразі є певні передумови стосовно зниження температурних показників. Утім, різкого похолодання чекати не варто.
Різкого зниження температури не видно. Якщо буде коливання, то поки що поступове. Це розрахунки, які є зараз,
– розповіла вона.
Але, як зауважила Наталія Птуха, таку інформацію ще необхідно уточнювати. Достеменно відомо стане дещо пізніше. Також зараз неможливо точно сказати, якою буде погода у другій половині листопада.
Наталія Птуха також сказала, що листопад є перехідним місцем, у якому зазвичай пора передзим'я починається після стійкого переходу середньодобової температури через 5 градусів у бік зниження.
Які погодні зміни чекати?
Також синоптикиня розповіла, що у листопаді вже можна очікувати зимові процеси, оскільки це перехідний місяць. Тож можлива як і висока температура, так і морози. Але перша декада місяця буде комфортною.
Крім того, ближче до другої декади або до завершення листопада у Карпатах буде можливий сталий сніговий покрив, але поки що цього не буде. Наразі там уже практично все розтануло і є плюсова температура.
Незадовго до цього попереджали про різке похолодання, яке має розпочатися вже наприкінці листопада, температура впаде приблизно з 25 листопада. Така погода, ймовірно, протримається до 3 грудня.