Коли в Україну прийде похолодання і зниження температури

В Україні поки зберігається тепла та комфортна погода. Але вже з наступного тижня, попередньо, можливі певні зміни у температурних показниках.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Коли в Україні буде похолодання?

За словами синоптикині, певні погодні зміни можуть розпочатися вже з наступного тижня. Наразі є певні передумови стосовно зниження температурних показників. Утім, різкого похолодання чекати не варто.

Різкого зниження температури не видно. Якщо буде коливання, то поки що поступове. Це розрахунки, які є зараз,

– розповіла вона.

Але, як зауважила Наталія Птуха, таку інформацію ще необхідно уточнювати. Достеменно відомо стане дещо пізніше. Також зараз неможливо точно сказати, якою буде погода у другій половині листопада.

Наталія Птуха також сказала, що листопад є перехідним місцем, у якому зазвичай пора передзим'я починається після стійкого переходу середньодобової температури через 5 градусів у бік зниження.

Які погодні зміни чекати?