В Україні очікується відчутне похолодання. Температура повітря знизиться в усіх областях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

Коли буде похолодання?

На вихідних, 23 – 24 серпня, погода в Україні буде мінливою. Метеоролог пояснив, що все через розвиток північних і північно-західних синоптичних процесів.

Йтимуть дощі, в окремих районах значні. Місцями також грози та шквальний вітер.

Крім того, починаючи із західних та північних областей, почне поширюватися холодна повітряна маса, що призведе до зниження температури повітря в середньому на 5 – 8 градусів по всій країні,

– зазначив Кібальчич.

У суботу, 23 серпня, на Заході вночі +7 – +12 градусів, удень +18 – +23, тільки на Вінниччині до +26 градусів. На Півночі вночі +10 – +15 градусів, удень +19 – +24 градуси.

У центральних областях +14 – +19 та +20 – +25 відповідно. На Півдні вночі +16 – +21, удень +22 – +27 градусів, у Криму та Приазов'ї подекуди до +30 градусів.

Тим часом на Сході вночі +13 – +18 градусів, удень +20 – +29, на Донбасі +29 – +34 градуси.

У неділю, 24 серпня, у західних областях вночі лише +6 – +12 градусів, удень +17 – +22. У північних вночі +8 – +13, удень +18 – +23.

У центральних регіонах +11 – +16 та +21 – +26 градусів відповідно. У південних +13 – +18, удень +24 – +29. На Сході вже +10 – +15, удень +23 – +28 градусів.

До слова, синоптики попереджали про негоду на 22 серпня. Так, вночі та вранці у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях значні дощі.

Вдень у Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській і Миколаївській областях грози, в окремих районах град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду.