У вівторок, 2 вересня, о 12:00 у Львові розпочався чин похорону Андрія Парубія. Після загальноміської церемонії прощання вбитого політика поховають на Личаківському кладовищі.

Ексклюзивні фото та відео з місця події публікує 24 Канал. До слова, напередодні, 1 вересня, в Архикатедральному Соборі святого Юра відбувся парастас.

Яким був похорон Андрія Парубія?

По обіді до Собору святого Юра прийшло багато небайдужих, зокрема політиків, громадських діячів і військових. Опісля завершення літургії люди вирушили в центр Львова.

Кортеж з катафалком прибув на Площу Ринок. Загальноміська церемонія прощання відбулася перед мерією.

Згодом процесія прибула на Личаківське кладовище.

Найближча родина покійного вирушила до місця погребіння. Решта присутніх залишилися на площі Личаківського кладовища.

Що відомо про вбивство Парубія?