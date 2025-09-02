Укр Рус
2 сентября, 17:07
Львов провел в последний путь Андрея Парубия: эксклюзивный фоторепортаж с похорон

Маргарита Волошина, Анастасия Безейко
Основные тезисы
  • 2 сентября на Лычаковском кладбище во Львове похоронили Андрея Парубия.
  • Литургия состоялась в Соборе святого Юра, а общегородская церемония прощания – на Площади Рынок.

Во вторник, 2 сентября, в 12:00 во Львове начался чин похорон Андрея Парубия. После общегородской церемонии прощания убитого политика похоронят на Лычаковском кладбище.

Эксклюзивные фото и видео с места происшествия публикует 24 Канал. К слову, накануне, 1 сентября, в Архикафедральном Соборе святого Юра состоялся парастас.

Какими были похороны Андрея Парубия?

После обеда в Собору святого Юра пришло много неравнодушных, в частности политиков, общественных деятелей и военных. После завершения литургии люди отправились в центр Львова.

Политика отпели в Соборе: смотрите фото

 

Кортеж с катафалком прибыл на Площадь Рынок. Общегородская церемония прощания состоялась перед мэрией.

Общегородская церемония прощания: смотрите видео

 

Впоследствии процессия прибыла на Лычаковское кладбище.

Чин похорон на кладбище: смотрите фото

 

На кладбище прозвучал гимн Украины: смотрите видео

 

Прощание перед погребением: смотрите видео

Ближайшая семья покойного отправилась к месту погребения. Остальные присутствующие остались на площади Лычаковского кладбища.

Что известно об убийстве Парубия?

  • Бывшего спикера Верховной Рады и экс-секретаря СНБО Андрея Парубия застрелили 30 августа во Франковском районе Львова.
  • Подозреваемого в убийстве, Михаила Сцельникова, задержали 1 сентября в Хмельницкой области и отправили под стражу без права внесения залога.
  • По словам подозреваемого, он совершил преступление по личным мотивам – чтобы "отомстить украинской власти". Мужчина хочет, чтобы его обменяли, после чего он будет искать тело своего сына в России.
  • Сын Сцельникова, военный Михаил-Виктор Сцельников, пропал без вести в мае 2023 года на Бахмутском направлении.