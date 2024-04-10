Покарання за порушення мобілізації: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні

Парламент проголосував за законопроєкт, який передбачає адміністративне покарання за порушення правил мобілізації та військового обліку. Які види обмежень депутати хочуть застосувати до порушників, читайте далі.

10 квітня на черговому засіданні Верховної Ради депутати підтримали законопроект під номером 10379 щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.

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Рада погодилася із покаранням ухилянтів

За словами нардепа Ярослава Железняка, 254 народні обранці погодили законопроєкт. Щоправда, не в цілому, а лише за основу.

Нагадаємо, що законопроєкт про покарання для ухилянтів зареєстрували ще у грудні минулого року. Його ініціатором виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Уряд запропонував, аби за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, включно з відмовою від проходження медичного огляду, карали тюремним терміном на 3 – 5 років.

Також були окреслені розміри штрафів: за порушення законодавства про оборону і мобілізацію в мирний час – 34 000 – 85 000 гривень для громадян та посадових осіб, в умовах особливого періоду – 153 000 – 204 000 гривень.

Водночас Комітет Верховної Ради з правоохоронної діяльності, який нещодавно розглянув цей законопроєкт, рекомендував зменшити розміри штрафів і прибрати кримінальну відповідальність.

Так, депутати радять, аби ухилянтів не карали в'язницею. Щодо штрафів, то

за порушення правил військового обліку в мирний час пропонують штраф від 3 400 до 5 100 гривень , повторно або в особливий період – 17 000 – 22 500 гривень;

, повторно або в особливий період – за порушення законодавства про оборону та мобілізацію в мирний час – 5100 – 8500 гривень для громадян, а також 17 000 – 34 000 гривень – для посадових та юридичних осіб. Під час воєнного стану – 17 000 – 22 500 гривень та 34 000 – 59 500 гривень для посадових та юридичних осіб відповідно.

Железняк уточнив, що оскільки законопроєкт проголосовано тільки у першому читанні та за основу, то по факту наразі схвалена Урядова версія з усіма нормами. Всі обіцяні зміни мають тоді зайти правками до другого читання на Комітеті, пояснив нардеп.