Наказание за нарушение мобилизации: Рада поддержала законопроект в первом чтении

Парламент проголосовал за законопроект, который предусматривает административное наказание за нарушение правил мобилизации и воинского учета. Какие виды ограничений депутаты хотят применить к нарушителям, читайте дальше.

10 апреля на очередном заседании Верховной Рады депутаты поддержали законопроект под номером 10379 об усилении ответственности за военные правонарушения.

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Рада согласилась с наказанием уклонистов

По словам нардепа Ярослава Железняка, 254 народных избранника согласовали законопроект. Правда, не в целом, а только за основу.

Напомним, что законопроект о наказании для уклонистов зарегистрировали еще в декабре прошлого года. Его инициатором выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство хотело, чтобы за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, включая отказ от прохождения медицинского осмотра, наказывали тюремным сроком на 3 – 5 лет.

Также были определены размеры штрафов: за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время – 34 000 – 85 000 гривен для граждан и должностных лиц, в условиях особого периода – 153 000 – 204 000 гривен.

В то же время Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности, недавно рассмотревший этот законопроект, рекомендовал уменьшить размеры штрафов и убрать уголовную ответственность.

Так, депутаты советуют, чтобы уклонистов не наказывали тюрьмой. Что касается штрафов, то:

за нарушение правил военного учета в мирное время предлагают штраф от 3 400 до 5 100 гривен , повторно или в особый период – 17 000 – 22 500 гривен ;

, повторно или в особый период – ; за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время – 5100 – 8500 гривен для граждан, а также 17 000 – 34 000 гривен – для должностных и юридических лиц. Во время военного положения – 17 000 – 22 500 гривен и 34 000 – 59 500 гривен для должностных и юридических лиц соответственно.

Железняк уточнил, что поскольку законопроект проголосован только в первом чтении и за основу, то по факту одобрена Правительственная версия со всеми нормами. Все обещанные изменения должны зайти правками ко второму чтению на Комитете, объяснил нардеп.