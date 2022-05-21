Показали трагедію України: премію Ґонґадзе отримали Чернов і Малолєтка

У день народження Георгія Ґонґадзе та День свободи преси оголосили лауреатів премії імені Георгія Ґонґадзе. Ними стали фотографи Мстислав Чернов та Євгена Малолєтка.

Про це повідомили 21 травня на сторінці премії. Чернов та Малолєтка перебували у заблокованому Маріуполі та показували світу звірства, які вчиняють росіяни.

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З Маріуполя поїхали всі журналісти, але фотографи вирішили там залишитись.

"Ми ухвалили рішення ще до війни приїхати в Маріуполь і залишатись там до моменту, коли можемо бути. Це важливе рішення для нашої роботи та України", – сказав Чернов.

"Якби ми поїхали, то українці багато чого б не побачили. Ми переживали все разом з маріупольцями", – додав Малолєтка.

Церемонія нагородження лауреатів премії: дивіться відео