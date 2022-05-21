Показали трагедию Украины: премию Гонгадзе получили Чернов и Малолетка

В день рождения Георгия Гонгадзе и День свободы печати объявили лауреатов премии имени Георгия Гонгадзе. Ими стали фотографы Мстислав Чернов и Евгения Малолетка.

Об этом сообщили 21 мая на странице премии. Чернов и Малолетка находились в заблокированном Мариуполе и показывали миру зверства, совершаемые россиянами.

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Из Мариуполя уехали все журналисты, но фотографы решили там остаться.

"Мы приняли решение еще до войны приехать в Мариуполь и оставаться там до момента, когда можем быть. Это важное решение для нашей работы и Украины", – сказал Чернов.

"Если бы мы уехали, то украинцы многое бы не увидели. Мы переживали все вместе с мариупольцами", – добавил Малолетка.

Церемония награждения лауреатов премии: смотрите видео

Кто еще был в финале

Также финалистами стали редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко и главная редактор "Общественного радио" Татьяна Трощинская. Кроме того, впервые в истории Премии имени Георгия Гонгадзе ввели Специальное отличие. Ею посмертно наградили фотожурналиста Макса Левина "за выдающийся вклад в развитие украинской фотографии, преданность профессии и отвагу". На награждении была его мама.

Что известно о Максе Левине

. Премию имени Георгия Гонгадзе создал Украинским ПЕН совместно с Ассоциацией выпускников Киево-Могилянской бизнес-школы и изданием "Украинская правда".

Левин был журналистом и фотодокументалистом. Он работал в зоне боевых действий в Киевской области. Во время работы в Левина намеренно дважды выстрелил российский оккупант.

Журналисту было 40 лет. У Левина осталась семья – четверо несовершеннолетних сыновей, жена и пожилые родители. Его фотографии публиковали следующие медиа: BBC, Reuters, Associated Press, УНИАН, Общественное, Wall Street Journal, TIME, Радио Свобода (RFE/RL), Breaking news Poland, EU AGENDA, Vatican news.

Большинство проектов Макса были связаны с агрессией России против Украины. В 2015 году он получил от Петра Порошенко награду – орден "За заслуги" ІІІ степени.