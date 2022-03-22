Постоянные обстрелы Мариуполя привели к повреждению и разрушению почти всех домов и гражданской инфраструктуры города. Но хуже всего – там постоянно и массово гибнут люди.

Читайте также Мариуполь совсем не интересует россиян: оккупанты сбросили на город 2 сверхмощные бомбы

Ужасы Мариуполя

Украинские журналисты Мстислав Чернов и Евгений Малолетка опубликовали на платформе агентства The Associated Press фотографии этого ужаса, который происходит в Мариуполе. На снимках – разруха, рвы, переполненные убитыми людьми, и перепуганные дети.

Напомним, на днях видеожурналист Мстислав Чернов и фотограф Евгений Малолетка сумели покинуть Мариуполь и рассказали миру о ситуации в городе. Они были последними журналистами, которые оставались там и документировали осаду Мариуполя русскими захватчиками.

Мариуполь после вторжения туда россиян: Фото Мстислава Чернова и Евгения Малолетки

(Внимание: содержит чувствительный контент)