Бойцы полка "Азов", которые мужественно защищают Мариуполь от российских захватчиков, сообщили в сети, что враг продолжает цинично уничтожать украинский город.

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Мариуполь не интересует россиян, они уничтожают его

В полку сообщили, что 22 марта российская авиация сбросила 2 сверхмощные авиабомбы на Мариуполь. В результате город подвергся еще большим разрушениям.

Уже в который раз становится понятно, что оккупантов не интересует город Мариуполь, они хотят сравнять его с Землей и сделать из него пепелище мертвой земли,

– подчеркнули в "Азове".

Напомним, ранее стало известно, что уничтожением Мариуполя руководит "любимец Владимира Путина", командовавший военной операцией в Сирии – генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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