Постійні обстріли Маріуполя призвели до пошкодження та руйнації майже всіх будинків і цивільної інфраструктури міста. Та найгірше – там постійно й масово гинуть люди.

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Жахи Маріуполя у фото

Українські журналісти Мстислав Чернов та Євген Малолєтка опублікували на платформі агентства The Associated Press фотографії цього того жаху, який відбувається у Маріуполі. На знімках – розруха, рови, переповнені вбитими людьми, та перелякані діти.

Нагадаємо, днями відеожурналіст Мстислав Чернов та фотограф Євген Малолєтка зуміли покинути Маріуполь й розповіли світові про ситуацію в місті. Вони були останніми журналістами, які залишалися там та документували облогу Маріуполя російськими загарбниками.

Маріуполь після вторгнення туди росіян: Фото Мстислава Чернова та Євгена Малолєтки

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