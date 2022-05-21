Про це повідомили 21 травня на сторінці премії. Чернов та Малолєтка перебували у заблокованому Маріуполі та показували світу звірства, які вчиняють росіяни.

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З Маріуполя поїхали всі журналісти, але фотографи вирішили там залишитись.

"Ми ухвалили рішення ще до війни приїхати в Маріуполь і залишатись там до моменту, коли можемо бути. Це важливе рішення для нашої роботи та України", – сказав Чернов.

"Якби ми поїхали, то українці багато чого б не побачили. Ми переживали все разом з маріупольцями", – додав Малолєтка.

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