Ворог атакував Антонівський міст і послабив штурми у районі Покровська: яка ситуація на фронті
- Загалом від початку доби станом на 22:00 відбулося 110 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб.
- На Покровському напрямку російські підрозділи 28 разів намагалися прорвати українську оборону, три зіткнення тривають досі.
На фронті тривають запеклі бої. Основні зусилля ворог зосередив на півночі Харківщини та на Покровському напрямку.
Загалом від початку цієї доби станом на 22:00 відбулося 110 бойових зіткнень, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.
Де відбуваються бої?
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили одну штурмову дію окупантів.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог 18 разів атакував позиції українських захисників та отримав відсіч поблизу Вовчанська, Кам'янки, Строївки та в напрямку Бологівки й Дворічанського.
На Куп'янському напрямку ворожі підрозділи здійснили 5 марних штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у напрямку населених пунктів Піщане й Петропавлівка.
На Лиманському напрямку російські загарбники 8 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє, Дерилове, Торське. Наразі українські захисники відбивають одну атаку противника.
На Слов'янському напрямку ворог 7 разів намагався прорватися в районах Виїмки, Серебрянки, Сіверська, Переїзного та Федорівки.
На Костянтинівському напрямку росіяни 14 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка, Плещіївка.
На Покровському напрямку російські підрозділи 28 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Іванівка, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Паньківка, Лисівка, Удачне, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Молодецьке та у напрямку населених пунктів Покровськ і Новопавлівка. Три бойові зіткнення тривають дотепер.
Зауважимо, що минулої доби на Покровському напрямку відбулося у 2,5 більше боєзіткнень.
На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 11 ворожих атак до позицій наших військ поблизу населених пунктів Соснівка, Степове, Піддубне, Олександроград, Павлівка, Новогригорівка та в напрямку населеного пункту Рибне. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер.
На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 2 ворожі спроби просунутись уперед поблизу населених пунктів Малинівка та Зелений Гай.
На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили 4 ворожих атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Новоандріївка, Степове та Степногірськ.
На Придніпровському напрямку противник 2 рази атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту – успіху не мав.
Яка ситуація на фронті?
- Російські генерали доповіли Путіну про оточення українських підрозділів у Куп'янську та Покровську. Володимир Зеленський спростував повідомлення ворога.
- Сили оборони України звільнили Кучерів Яр, Сухецьке та Затишок на Донеччині.
- ЗСУ зачистили Торське від ворожих військ, завдяки чому вдалося певню мірою стабілізувати ситуацію на Лиманському напрямку.