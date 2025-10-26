Ворог атакував Антонівський міст і послабив штурми у районі Покровська: яка ситуація на фронті

На фронті тривають запеклі бої. Основні зусилля ворог зосередив на півночі Харківщини та на Покровському напрямку.

Загалом від початку цієї доби станом на 22:00 відбулося 110 бойових зіткнень, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Дивіться також У російської армії вичерпалися сили діяти далі, – британський полковник

Де відбуваються бої?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили одну штурмову дію окупантів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 18 разів атакував позиції українських захисників та отримав відсіч поблизу Вовчанська, Кам'янки, Строївки та в напрямку Бологівки й Дворічанського.

На Куп'янському напрямку ворожі підрозділи здійснили 5 марних штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у напрямку населених пунктів Піщане й Петропавлівка.

На Лиманському напрямку російські загарбники 8 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє, Дерилове, Торське. Наразі українські захисники відбивають одну атаку противника.

На Слов'янському напрямку ворог 7 разів намагався прорватися в районах Виїмки, Серебрянки, Сіверська, Переїзного та Федорівки.

На Костянтинівському напрямку росіяни 14 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка, Плещіївка.

На Покровському напрямку російські підрозділи 28 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Іванівка, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Паньківка, Лисівка, Удачне, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Молодецьке та у напрямку населених пунктів Покровськ і Новопавлівка. Три бойові зіткнення тривають дотепер.

Зауважимо, що минулої доби на Покровському напрямку відбулося у 2,5 більше боєзіткнень.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 11 ворожих атак до позицій наших військ поблизу населених пунктів Соснівка, Степове, Піддубне, Олександроград, Павлівка, Новогригорівка та в напрямку населеного пункту Рибне. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 2 ворожі спроби просунутись уперед поблизу населених пунктів Малинівка та Зелений Гай.

На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили 4 ворожих атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Новоандріївка, Степове та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку противник 2 рази атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту – успіху не мав.

Яка ситуація на фронті?