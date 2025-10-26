Враг атаковал Антоновский мост и ослабил штурмы в районе Покровска: какая ситуация на фронте

На фронте продолжаются ожесточенные бои. Основные усилия враг сосредоточил на севере Харьковщины и на Покровском направлении.

Всего с начала этих суток по состоянию на 22:00 произошло 110 боевых столкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Где происходят бои?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях украинские воины отбили одно штурмовое действие оккупантов.

На Южно-Слобожанском направлении враг 18 раз атаковал позиции украинских защитников и получил отпор вблизи Волчанска, Каменки, Строевки и в направлении Бологовки и Двуречанского.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили 5 бесполезных штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в направлении населенных пунктов Песчаное и Петропавловка.

На Лиманском направлении российские захватчики 8 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Карповка, Среднее, Дериловое, Торское. Сейчас украинские защитники отражают одну атаку противника.

На Славянском направлениивраг 7 раз пытался прорваться в районах Выемки, Серебрянки, Северска, Переездного и Федоровки.

На Константиновском направлении россияне 14 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка, Плещеевка.

На Покровском направлении российские подразделения 28 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Ивановка, Родинское, Мирноград, Красный Лиман, Паньковка, Лысовка, Удачное, Новоэкономичное, Зверево, Котлино, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Покровск и Новопавловка. Три боевые столкновения продолжаются до сих пор.

Заметим, что за прошедшие сутки на Покровском направлении произошло в 2,5 больше боестолкновений.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 11 вражеских атак к позициям наших войск вблизи населенных пунктов Сосновка, Степное, Поддубное, Александроград, Павловка, Новогригорьевка и в направлении населенного пункта Рыбное. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 2 вражеские попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Малиновка и Зеленый Гай.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили 4 вражеских атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Новоандреевка, Степное и Степногорск.

На Приднепровском направлении противник 2 раза атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста – успеха не имел.

Какова ситуация на фронте?