Ворог вже захопив би ділянку на півдні: у ЗСУ назвали перевагу, завдяки якій Покровськ стоїть
- Російські дрони фактично блокують шляхи до Покровська, ускладнюючи постачання українським підрозділам.
- Утримання оборони можливе завдяки наявності тяжких бомберів і наземних роботизованих комплексів, які забезпечують постачання на великій відстані.
Покровськ не перебуває в оточенні у класичному розумінні цього слова. Однак російські дрони фактично блокують шляхи до міста, надзвичайно ускладнюючи постачання українським підрозділам.
Як в таких умовах бійці продовжують тримати оборону, в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро "Перун" Філатов.
Як вдається обороняти Покровськ в надскладних умовах?
За словами Філатова, один із батальйонів 155-ї бригади стоїть на південних околицях Покровська, суттєво далі за містом. Постачання цих захисників відбувається за допомогою засобів БпЛА.
Утримання цієї ділянки можливе завдяки наявності тяжких бомберів і наземних роботизованих комплексів – лише з їхньою допомогою відбувається забезпечення на такій відстані. Без цих засобів противник уже міг би захопити цю територію. Тож навіть невелика технологічна перевага дає змогу воїнам продовжувати опір і забезпечувати угруповання, що перебуває в районі з дуже ускладненою логістикою.
Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що Україна висадила спецпризначенців в окремі райони Покровська, аби ті допомогли розблокувати логістику для наших підрозділів. Ця операція відбувалася під керівництвом очільника ГУР Кирила Буданова.
Яка ситуація у Покровську зараз?
- Як повідомляє Інститут вивчення війни, темпи російського наступу на Покровському напрямку тимчасово знизилися. Однак найближчими днями вони, ймовірно, знову зростуть після прибуття підкріплень і поліпшення логістики.
- Захисники зазначають, що окупанти не намагаються закріпитися в самому Покровську. Вони прагнуть прорватися через місто до його північних околиць і для цього навіть перевдягаються у цивільний одяг, що є порушенням міжнародного права.
- Українським силам вдалося частково відновити постачання на північ від Покровська та доставити боєприпаси.
- Співвідношення втрат росіян та українців у битві за Покровськ становить щонайменше 1 до 10, а іноді до 1 до 30. Таке співвідношення втрат забезпечується передусім технологічною перевагою українських сил.
- У Покровську триває контрдиверсійна операція проти російських груп, які прорвалися в місто. Ситуація залишається напруженою – точаться бої за окремі будівлі. За словами військового оглядача Дениса Поповича, на півночі, в районі Добропілля, українські сили мають певні успіхи. Росіяни ж намагаються закріпитися в населених пунктах до зими. Бої дуже динамічні: позиції часто змінюються, тому оцінки на кшталт "місто захоплене на 60% чи 80%" не відображають реальної ситуації. Попович пояснив, що одна з головних причин запеклих боїв – російські війська прагнуть зимувати не в полі, а хоча б у будівлях, де легше укріпитися та сховатися від дронів.