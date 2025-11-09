Враг уже захватил бы участок на юге: в ВСУ назвали преимущество, благодаря которому Покровск стоит
- Российские дроны фактически блокируют пути к Покровску, затрудняя поставки украинским подразделениям.
- Удержание обороны возможно благодаря наличию тяжелых бомберов и наземных роботизированных комплексов, которые обеспечивают поставки на большом расстоянии.
Покровск не находится в окружении в классическом понимании этого слова. Однако российские дроны фактически блокируют пути в город, чрезвычайно затрудняя поставки украинским подразделениям.
Как в таких условиях бойцы продолжают держать оборону, в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов.
Как удается оборонять Покровск в сверхсложных условиях?
По словам Филатова, один из батальонов 155-й бригады стоит на южных окраинах Покровска, существенно дальше за городом. Снабжение этих защитников происходит с помощью средств БПЛА.
Удержание этого участка возможно благодаря наличию тяжелых бомберов и наземных роботизированных комплексов – только с их помощью происходит обеспечение на таком расстоянии. Без этих средств противник уже мог бы захватить эту территорию. Поэтому даже небольшое технологическое преимущество позволяет воинам продолжать сопротивление и обеспечивать группировку, находящуюся в районе с очень сложной логистикой.
Напомним, в начале ноября стало известно, что Украина высадила спецназовцев в отдельные районы Покровска, чтобы те помогли разблокировать логистику для наших подразделений. Эта операция проходила под руководством главы ГУР Кирилла Буданова.
Какая ситуация в Покровске сейчас?
- Как сообщает Институт изучения войны, темпы российского наступления на Покровском направлении временно снизились. Однако в ближайшие дни они, вероятно, снова возрастут после прибытия подкреплений и улучшения логистики.
- Защитники отмечают, что оккупанты не пытаются закрепиться в самом Покровске. Они стремятся прорваться через город к его северным окраинам и для этого даже переодеваются в гражданскую одежду, что является нарушением международного права.
- Украинским силам удалось частично восстановить снабжение к северу от Покровска и доставить боеприпасы.
- Соотношение потерь россиян и украинцев в битве за Покровск составляет не менее 1 к 10, а иногда до 1 к 30. Такое соотношение потерь обеспечивается прежде всего технологическим преимуществом украинских сил.
- В Покровске продолжается контрдиверсионная операция против российских групп, которые прорвались в город. Ситуация остается напряженной – идут бои за отдельные здания. По словам военного обозревателя Дениса Поповича, на севере, в районе Доброполья, украинские силы имеют определенные успехи. Россияне же пытаются закрепиться в населенных пунктах до зимы. Бои очень динамичны: позиции часто меняются, поэтому оценки вроде "город захвачен на 60% или 80%" не отражают реальной ситуации. Попович объяснил, что одна из главных причин ожесточенных боев – российские войска стремятся зимовать не в поле, а хотя бы в зданиях, где легче укрепиться и спрятаться от дронов.