Під загрозою логістика, – експерт пояснив, як можна стабілізувати ситуацію біля Покровська

На Покровському напрямку тривають запеклі бої. Упродовж багатьох місяців цю ділянку фронту називають найгарячішою, туди ворог спрямував свої основні зусилля.

Противник мав певні успіхи на флангах. Як розповів в ефірі 24 Каналу військовий експерт Павло Нарожний, там окупанти змогли протиснути й так дотягнулися до нашої логістики.

Як можна стабілізувати ситуацію в місті?

Варто зауважити, що Покровськ і Мирноград розташовані поруч. До них веде одна дорога. Окупанти змогли вплинути на постачання по цьому шляху. Це не свідчить, що логістика повністю обрізана, насамперед мовиться про те, що проїхати дуже складно, майже нереально.

Це означає, що наші захисники можуть потрапити у Покровськ виключно своїми ногами. Про постачання артилерійських боєприпасів, чогось важкого навіть не мовиться,

– зауважив Павло Нарожний.

Проблема виникла через нестачу особового складу. Нескінченними піхотними атаками ворог зміг досягти певного успіху. За різними повідомленнями, у Покровську перебуває приблизно 200 російських піхотинців.

Для порівняння до війни у місті жило понад 60 тисяч людей, сьогодні там залишилося близько 2 тисячі цивільних. Тож масштаби російського просочування дуже незначні, але ворог продовжує накопичувати сили.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

"Нам потрібно проводити стабілізаційні дії. Відкинути ворога так, щоб наша логістика в місто відновилася, щоб ми могли пересуватися вантажівками, хоча б автомобілями. Треба контратакувати ворога на флангах", – підкреслив військовий експерт.

Поки складно сказати, чи вдасться нам це зробити. Але без відновлення логістики перемогти ворога у міських боях буде неможливо. Для ефективних контратак потрібно залучити ще більше боєздатних підрозділів. Також нам необхідна велика кількість зброї, авіація, дрони.

Що відбувається біля Покровська?