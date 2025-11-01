Под угрозой логистика, – эксперт объяснил, как можно стабилизировать ситуацию возле Покровска
- На Покровском направлении враг имел определенные успехи на флангах, чем усложнил украинскую логистику.
- Для стабилизации ситуации необходимо отбросить врага, восстановить логистику и привлечь больше боеспособных подразделений.
На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои. На протяжении многих месяцев этот участок фронта называют самым горячим, туда враг направил свои основные усилия.
Противник имел определенные успехи на флангах. Как рассказал в эфире 24 Канала военный эксперт Павел Нарожный, там оккупанты смогли продавить и так дотянулись до нашей логистики.
Как можно стабилизировать ситуацию в городе?
Стоит заметить, что Покровск и Мирноград расположены рядом. К ним ведет одна дорога. Оккупанты смогли повлиять на поставки по этому пути. Это не свидетельствует, что логистика полностью обрезана, прежде всего говорится о том, что проехать очень сложно, почти нереально.
Это означает, что наши защитники могут попасть в Покровск исключительно своими ногами. О поставках артиллерийских боеприпасов, чего-то тяжелого даже не говорится,
– отметил Павел Нарожный.
Проблема возникла из-за недостатка личного состава. Бесконечными пехотными атаками враг смог достичь определенного успеха. По разным сообщениям, в Покровске находится примерно 200 российских пехотинцев.
Для сравнения до войны в городе жило более 60 тысяч человек, сегодня там осталось около 2 тысяч гражданских. Поэтому масштабы российского просачивания очень незначительны, но враг продолжает накапливать силы.
Ситуация возле Покровска: смотрите на карте
"Нам нужно проводить стабилизационные действия. Отбросить врага так, чтобы наша логистика в город восстановилась, чтобы мы могли передвигаться грузовиками, хотя бы автомобилями. Надо контратаковать врага на флангах", – подчеркнул военный эксперт.
Пока сложно сказать, удастся ли нам это сделать. Но без восстановления логистики победить врага в городских боях будет невозможно. Для эффективных контратак нужно привлечь еще больше боеспособных подразделений. Также нам необходимо большое количество оружия, авиация, дроны.
Что происходит возле Покровска?
- Владимир Зеленский подтвердил, что россияне проникли в город, но опроверг заявления Кремля о якобы окружении. По словам президента, враг бросил на это направление около 170 тысяч бойцов. Украинские силы пытаются их выбить.
- Военные подтверждают, что ситуация с логистикой в городе сложная. Несмотря на это, пользуясь опытом и знанием местности, наши воины продолжают держать оборону. Оккупанты, которые зашли в Покровск, не проявляют активности, они ждут подкрепления.
- По сообщению журналистов, в район Покровска прибыл руководитель ГУР Кирилл Буданов. Он руководит контрнаступательными действиями на этом участке. Сообщалось, что штурмовики военной разведки высадились на окраине города. Цель операции – восстановить логистику.