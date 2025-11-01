Противник имел определенные успехи на флангах. Как рассказал в эфире 24 Канала военный эксперт Павел Нарожный, там оккупанты смогли продавить и так дотянулись до нашей логистики.
Как можно стабилизировать ситуацию в городе?
Стоит заметить, что Покровск и Мирноград расположены рядом. К ним ведет одна дорога. Оккупанты смогли повлиять на поставки по этому пути. Это не свидетельствует, что логистика полностью обрезана, прежде всего говорится о том, что проехать очень сложно, почти нереально.
Это означает, что наши защитники могут попасть в Покровск исключительно своими ногами. О поставках артиллерийских боеприпасов, чего-то тяжелого даже не говорится,
– отметил Павел Нарожный.
Проблема возникла из-за недостатка личного состава. Бесконечными пехотными атаками враг смог достичь определенного успеха. По разным сообщениям, в Покровске находится примерно 200 российских пехотинцев.
Для сравнения до войны в городе жило более 60 тысяч человек, сегодня там осталось около 2 тысяч гражданских. Поэтому масштабы российского просачивания очень незначительны, но враг продолжает накапливать силы.
Ситуация возле Покровска: смотрите на карте
"Нам нужно проводить стабилизационные действия. Отбросить врага так, чтобы наша логистика в город восстановилась, чтобы мы могли передвигаться грузовиками, хотя бы автомобилями. Надо контратаковать врага на флангах", – подчеркнул военный эксперт.
Пока сложно сказать, удастся ли нам это сделать. Но без восстановления логистики победить врага в городских боях будет невозможно. Для эффективных контратак нужно привлечь еще больше боеспособных подразделений. Также нам необходимо большое количество оружия, авиация, дроны.
Что происходит возле Покровска?
- Владимир Зеленский подтвердил, что россияне проникли в город, но опроверг заявления Кремля о якобы окружении. По словам президента, враг бросил на это направление около 170 тысяч бойцов. Украинские силы пытаются их выбить.
- Военные подтверждают, что ситуация с логистикой в городе сложная. Несмотря на это, пользуясь опытом и знанием местности, наши воины продолжают держать оборону. Оккупанты, которые зашли в Покровск, не проявляют активности, они ждут подкрепления.
- По сообщению журналистов, в район Покровска прибыл руководитель ГУР Кирилл Буданов. Он руководит контрнаступательными действиями на этом участке. Сообщалось, что штурмовики военной разведки высадились на окраине города. Цель операции – восстановить логистику.