Літній наступ росіян провалився, а осіння операція фактично повторює ті самі помилки – лише зміщуються терміни невиконаних завдань.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", військовий експерт Павло Лакійчук зазначив в ефірі 24 Каналу, що головний удар зосереджено на Покровському напрямку, куди росіяни стягують елітні штурмові підрозділи зі всієї країни. Він переконаний, що доки росіяни не візьмуть Покровсько-Мирноградську агломерацію, подальший наступ залишається неможливим.

Чи вдасться росіянам реалізувати осінню операцію?

Військовий експерт зазначив, що Начальник Генерального штабу РФ Валерій Герасимов систематично бреше Путіну щодо реальних перспектив російської армії. Літній наступ росіян зазнав повного провалу: ресурси витрачено, а стратегічних цілей не досягнуто.

Інтрига полягала в тому, що на осінь планувалася стратегічна операція. Формально це продовження попередньої кампанії, але фактично – абсолютно нова операція з перерахованими ресурсами та оновленим таймінгом.

Росіяни планували змінити напрямки головних ударів і звузити фронт наступу, однак за останні тижні стало очевидно: суттєвих змін у стратегії не передбачається. Вони лише зміщують терміни, переносячи невиконані завдання. Не виконали тоді – не виконають і зараз,

– пояснив Лакійчук.

Основним напрямком і головним ударом залишається Донеччина, а саме Покровський напрямок. Доки росіяни не захоплять Покровсько-Мирноградську агломерацію, їхні бойові дії на напрямку Костянтинівка – Дружківка – Краматорськ залишатимуться ускладненими.

Виступ у бік Дружківки, який ворогу вдалося створити, зараз інтенсивно громлять Сили оборони. Ситуація там складна: ворог намагається закріпитися й утриматися.

Чому росіяни стягують бойові бригади на Донеччину?

Крім 51-ї армії, яка здійснювала прорив на північ від Покровська (це колишній перший армійський корпус так званої "ДНР"), за словами експерта, туди підтягуються додаткові сили.

"Путін не жаліє своїх солдатів. Його генерали й офіцери не жаліють ні мобілізованих росіян, ні тих, кого вдалося знайти на окупованих територіях. Цю армію вони методично стирають у порох", – наголосив Лакійчук.

Туди підтягується 8-ма армія, яка діє на північному фланзі Константинівського напрямку. Також кидають у бій бригади морської піхоти, які були перекинуті спочатку з Курського, потім із Сумського напрямків.

Після фактичного припинення активної фази на цій ділянці ці підрозділи перекинули на південь для поповнення та відновлення бойового потенціалу. Зараз на Покровський напрямок, на північ від Покровська, вони почергово вводять у бій свої підрозділи.

Ми чули про їхні механізовані штурми – вони справді там є. Це вже фірмовий знак росіян: як вони спалюють власну техніку. Туди ж концентрують бригаду Північного флоту, 40 бригаду з Камчатки. Усе це – найбільш підготовлені до наступальних дій підрозділи, заточені саме під штурмові операції,

– підсумував експерт.

Що відомо про наступальні дії росіян біля Покровська?